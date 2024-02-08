حركة تنقلات جديدة لرؤساء وسكرتيرى القرى بالإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، حزمة قرارات بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيري القرى بنطاق المحافظة وتوابعها؛ بهدف إعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة المقبلة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولي المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.

تفاصيل التغييرات

وتضمن القرار تعديل تكليف كل من بمركز ومدينة القنطرة شرق، وهم: ابتسام أبو السعود عبدالمهيمن، للعمل رئيس قرية التقدم، بدلًا من سكرتير قرية التقدم، محمد حسن عثمان محمد، للعمل رئيس قرية جلبانة بدلًا من رئيس قرية التقدم.

تكليف هاني ثابت جاد ملاك، من العاملين بمركز ومدينة القنطرة شرق، للعمل سكرتير قرية التقدم.

من هم بمركز ومدينة القنطرة غرب، وهم: محمد أحمد لطفي محمد، للعمل رئيس قرية الشهيد خيري، بدلًا من سكرتير قرية النصر.

إيمان عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، للعمل رئيس قرية النصر، بدلًا من رئيس قرية الشهيد خيري.

تامر ماهر راشد إبراهیم، للعمل رئيس قرية الروضة، بدلًا من رئيس قرية النصر.

يحي إبراهيم محمد سليمان، للعمل رئيس قرية أبوطفيلة، بدلًا من سكرتير قرية الشهيد خيري.



تكليف محمود كريم سلم ناصر، من العاملين بمركز ومدينة القنطرة غرب، للعمل سكرتير قرية الشهيد خيري.

تكليف عواد أحمد محمد محمد، من العاملين بمركز ومدينة القنطرة غرب، للعمل سكرتير قرية النصر.

تكليف عبير عياد عبد الرحمن إبراهيم، من العاملين بمركز ومدينة القنطرة غرب، للعمل سكرتير قرية أبوخليفة.

منهم بمركز ومدينة القصاصين الجديدة وهم:سعيد علي على إسماعيل، للعمل رئيس قرية أم عزام، بدلًا من رئيس قرية المحسمة القديمة.

محمد فتحي محمود محمد، للعمل رئيس قرية المحسمة القديمة، بدلًا من رئيس قرية السلام.

ضياء محمد السيد عبد المعطي، للعمل رئيس قرية السلام، بدلًا من رئيس قرية ٣٠ يونيو.

السيد أحمد إسماعيل أبوزيد، للعمل سكرتير قرية أم عزام، بدلًا من سكرتير قرية الشروق.

تكليف أحمد عبد الله أحمد السيد، من العاملين بمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، للعمل رئيس قرية ٣٠ يونيو.

تكليف محمد هشام محمد نصار، من العاملين بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، للعمل سكرتير قرية الشروق.

منهم بمركز ومدينة التل الكبير وهم: أحمد حسن عطية جاويش، للعمل رئيس قرية الظاهرية، بدلًا من رئيس قرية الملاك.

أميرة رضوان محمد عوض الله، للعمل رئيس قرية الملاك، بدلًا من رئيس قرية الجزيرة الخضراء.

وسيم محمد فتحي محمد، للعمل رئيس قرية القصاصين القديمة، بدلًا من رئيس قرية الظاهرية.

عماد الدين محمد إبراهيم، للعمل رئيس قرية الجزيرة الخضراء، بدلًا من رئيس قرية أبوعاشور.

حازم نعيم إبراهيم أحمد، للعمل رئيس قرية أبوعاشور، بدلًا من رئيس قرية القصاصين القديمة.

إسلام صلاح محمد إسماعيل، للعمل سكرتير قرية الظاهرية، بدلًا من سكرتير قرية القصاصين القديمة.

عبد الرحمن شاكر عبد المقصود، للعمل سكرتير قرية القصاصين القديمة، بدلًا من سكرتير قرية الظاهرية.

منهم بمركز ومدينة فايد وهم: محمد إبراهيم علي حسن، للعمل رئيس قرية سرابيوم، بدلًا من رئيس قرية كسفريت.

مها السيد محمد عبد العال، للعمل رئيس قرية أبوسلطان، بدلًا من رئيس قرية سرابيوم.

هناء مجدي عبد الرحمن حسان، للعمل رئيس قرية فنارة، بدلًا من سكرتير مركز ومدينة فايد.

نعيمة محمود رشدي غريب، للعمل رئيس قرية هويس سرابيوم بدلًا من رئيس قرية الضبعية.

عادل سعد إبراهيم برسوم، للعمل رئيس قرية كسفريت، بدلًا من رئيس قرية عين غصين.

أحمد حسن أمال عبد القادر، للعمل سكرتير قرية أبوسلطان، بدلًا من سكرتير قرية سرابيوم.

تكليف أحمد محمد عبد الغفار سعد الدين، من العاملين بمركز ومدينة فايد، للعمل سكرتير قرية سرابيوم.

منهم بمركز ومدينة أبوصوير وهم: سمير عطية إسماعيل محمد، للعمل رئيس قرية السبع آبار شرقية، بدلًا من رئيس قرية المنايف.

وائل رمضان هاشم أحمد، للعمل رئيس قرية المنايف، بدلًا من رئيس قرية نفيشة.

محمد خالد أمین محمد، للعمل رئيس قرية الواصفية، بدلًا من رئيس قرية أبوصوير البلد.

رمضان السيد حسن محمد، للعمل رئيس قرية أبوصوير البلد، بدلًا من رئيس قرية الواصفية.

علي محمد مصطفى محمد، للعمل رئيس قرية المحسمة الجديدة، بدلًا من رئيس قرية السبع آبار غربية.

محمد عادل عبد القوي محمد، للعمل رئيس قرية السبع آبار غربية، بدلًا من رئيس قرية المحسمة الجديدة.

وليد سعيد محمد أحمد منسي، للعمل سكرتير قرية الواصفية، بدلًا من سكرتير قرية المحسمة الجديدة.

محمد سامي محمد حسن، للعمل سكرتير قرية السبع آبار غربية، بدلًا من سكرتير قرية المنايف.

أسامة مصطفى أحمد مصطفى، للعمل سكرتير قرية المنايف، بدلًا من سكرتير قرية السبع آبار غربية.

شاكر عمر محمد شريف، للعمل سكرتير قرية أبوصوير البلد، بدلًا من سكرتير قرية الواصفية.

تكليف دهشان حسین إسماعيل نصار، من العاملين بمركز ومدينة أبوصوير، للعمل سكرتير قرية المحسمة الجديدة.

تكليف هاله علي عبد العزيز منصور، من العاملين بمركز ومدينة أبوصوير، للعمل سكرتير قرية السبع آبار شرقية.

منهم بمركز ومدينة الاسماعيلية وهم: محمد سعيد حسين عرفة، للعمل رئيس قرية الضبعية، بدلًا من رئيس قرية فنارة.

محمد حمدي محمد سلامة، للعمل رئيس قرية عين غصين، بدلًا من رئيس قرية أبوسلطان.

علاء محمد السعيد محمد، للعمل رئيس قرية نفيشة، بدلًا من رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل.

عبد الصمد سليم أحمد محمد، للعمل رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، بدلًا من رئيس قرية السبع آبار شرقية.

و تضمن القرار إنهاء تكليف كلًا من الآتي أسمائهم بعد وعودتهم لعملهم الأصلي، وهم:

شعبان أحمد سالم، عثمان محمود يوسف، حسن السيد حسن حسين، منار عوده عطية، شافعي عبد الرازق أبوبكر، محمد ابراهيم اليمني السيد.

على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره اليوم الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وتلغى أي قرارات تخالف ذلك القرار.