الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس جامعة القناة: تعزيز الأمن الغذائي الزراعي أكثر أهمية من أي وقت مضى

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن العالم يواجه العديد من التحديات، ما يجعل التعاون من أجل استدامة الثقافة، وتعزيز الأمن الغذائي الزراعي أكثر أهمية من أي وقت مضى.


وتابع: بينما يسعى المجتمع الدولي جاهدًا لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة للسكان مع الحفاظ على موارد كوكبنا، فإنه من الضروري أن نعمل معًا بشكل جماعي ونعزز التعاون بين الأفراد، والمجتمعات، والمنظمات والحكومات.

جاء ذلك أثناء استقبال رئيس الجامعة الدكتور ناصر سعيد مندور، لوفد كلية الزراعة الذي يترأسه الدكتور محمد يس عميد الكلية، ويضم كل من الدكتور عادل أبو النجا رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة السابق، والأستاذ بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني ممثلا عن المعهد، والدكتور محسن شكري رئيس أكاديمية البحث العلمي سابقًا، والأستاذ بالمركز القومي للبحوث ممثلا عن المركز، والدكتور سامي أبو بكر الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وسكرتير الجمعية المصرية لعلوم الإنتاج الحيواني ممثلا عن الجمعية، والدكتور أحمد عثمان الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني ممثلا عن القسم، يرافقه الدكتور فخري الهادي الأستاذ المساعد بالقسم.

تأتي الزيارة لعرض الاستعدادات التي تمت تمهيدًا لعقد المنتدى الدولي "سد الفجوات لاستدامة الإنتاج الحيواني"  المزمع عقده في نوفمبر 2024 في رحاب كلية الزراعة جامعة قناة السويس، بالتنسيق مع الجهات السالف ذكرها، إلى جانب مشاركة كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

وأثنى الدكتور ناصر مندور على فكرة المنتدى، واعدًا بتوفير الدعم الكامل لنجاحه، مؤكدًا أنه مع استمرار الزيادة السكانية، ستكون هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهد والابتكار من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، وتحسين سلسلة التوريد العالمية، وتقليل فقدان الأغذية وهدرها، لافتًا إلى أن الكثيرين في المجتمع الدولي يرون أنه من الممكن القضاء على الجوع في الجيل القادم، ويعملون معًا في سبيل تحقيق هذا الهدف.

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