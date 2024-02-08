انطلاق بطولة كأس مصر للتجديف بمشاركة 500 لاعب

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، انطلاق تصفيات بطولة كأس مصر للتجديف، فيما ستنطلق السباقات الرسمية للبطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين، الموافقين لـ 9 و10 فبراير.

المشاركون في البطولة

يشارك في هذه البطولة المهمة حوالي 500 لاعب يمثلون 14 ناديًا من نوادي التجديف المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وتتضمن الأندية المشاركة: القناة الرياضي، هيئة قناة السويس ببورسعيد، هيئة قناة السويس ببورتوفيق، اتحاد الشرطة، المعادي واليخت، طلائع الأسطول، المصري، الكهرباء، اليخت المصري، البنك الأهلي، المقاولون العرب، المنصورة، الأقصر وأسوان.

وعقد الاجتماع الفني بحضور الحكم الدولي سامي محمد أبو العلا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري للتجديف، والحكم الدولي أحمد حلمي غريب، رئيس لجنة حكام البطولة، بالإضافة إلى هيئة التحكيم المؤلفة من 12 حكمًا.

وتتوقع أن تشهد هذه البطولة المهمة منافسة قوية بين الأندية المشاركة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق النجاح والتفوق والتتويج بلقب بطولة كأس مصر للتجديف. وتعد هذه البطولة فرصة للرياضيين لعرض مهاراتهم وقدراتهم البدنية في رياضة التجديف والتنافس على المستوى الوطني.

ستقام البطولة في مياه الإسماعيلية، وتتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق هذه الرياضة. ستكون هذه البطولة فرصة لتعزيز الروح الرياضية والتواصل بين الأندية واللاعبين من خلال المنافسة الشريفة والتعاون.

ويتطلع الجميع إلى انطلاقة ناجحة لهذه البطولة الرياضية المهمة، ويتمنون التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الكأس. سنكون على تواصلعزيزي القارئ،