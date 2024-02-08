الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمحاضرات دينية.. "ثقافة الإسماعيلية" تحتفل بليلة الإسراء والمعراج

ثقافة الإسماعيلية
ثقافة الإسماعيلية

نظم فرع "ثقافة الإسماعيلية" احتفالا بليلة الاسراء والمعراج، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، وعقد بيت ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان (الإسراء منحة إلهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم) بالوحدة المحلية لقرية الضبعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف 

الدروس المستفادة من ليلة الإسراء والمعراج 

وتلا الشيخ إبراهيم عيسى بتلاوة آيات من القرآن الكريم من سورة الإسراء وسورة النجم تأكيدا على ثبوت معجزتي الإسراء والمعراج.
كما تحدث عن الدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة التي منحها الله للنبي صلى الله عليه وسلم تسرية ومنحة وكرامة وتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم
وخاصة بعد عام الحزن الذي فقد فيه النبي الكريم زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت سندا له في دعوتة وموت عمه أبي طالب الذي كان نصيرا وعونًا ومدافعًا عنه ضد المعاندين للإسلام وبعد ما لقاه في رحلة الطائف من تسليط السفهاء عليه حتى أدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم ومع هذه الصعاب والهعاناه يأتي اليسر والفرج من الله تعالى ومن الدروس المستفادة من هذه المعجزة المباركة إن مع العسر يسرا وأنه في قلب المحن تأتي المنح.

 تثبيت قلب النبي والدعم النفسي وجزاء الصبر على البلاء والصعاب

و اوضح أن من أهم  أهداف معجزة الإسراء والمعراج، تثبيت قلب النبي والدعم النفسي وجزاء الصبر على البلاء والصعاب، بيان مكانة وقدسية المسجد الأقصى أولى القبلتين، صلاة النبي بالأنبياء دليل علو مكانته وحب الأنبياء له ودعوة للوحدة والتوحيد، فرض الصلوات الخمس ومكانة الصلاة التي إذا صلحت صلح سائر العمل، موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خبر المعجزة دليل قوة الإيمان والتصديق واليقين وقام فضيلة الشيخ بالرد على إستفسارات الحضور، وبحضور عمرو علي مسئول المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية.

بينما نظمت مكتبه حى السلام الثقافية محاضرة بعنوان الإسراء والمعراج تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة الاحتفال بيوم الإسراء والمعراج، ألقى المحاضرة الشيخ مصطفى منير من وزاره الاوقاف بالاسماعيليه اشراف محسن كمال مدير الموقع الفعاليات ضمن انشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة امل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

في السياق نظم بيت ثقافة الشيخ محاضرة بعنوان الرحلة المباركة بمناسبه ذكرى الاسراء والمعراج  وذلك بحضانه سفاري،حاضر فيها الشيخ محمد أحمد سليمان.

فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة فاعليات ثقافة الإسماعيلية قصر ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية ليلة الإسراء والمعراج إحياء ليلة الإسراء والمعراج

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