زيادة حصة محافظة الإسماعيلية بنحو 30 ألف أسطوانة بوتاجاز

عقد ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة إعادة توزيع حصص اسطوانات البوتاجاز بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة، بعد زيادة حصة محافظة الإسماعيلية من إسطوانات البوتاجاز بما يقرب من ٣٠ ألف إسطوانة، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير كافة احتياجات المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

أبرز الحضور

وذلك بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بكافة مراكز ومدن المحافظة وزيادتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة حجم الطلب والاستهلاك على إسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، على ضرورة الرقابة المستمرة خلال كافة مراحل نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، حتى وصولها لمستحقيها من مواطني الإسماعيلية، والتأكد من عدم احتكارها والتلاعب بأسعارها، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال توفير إسطوانات البوتاجاز.

تكثيف الحملات الرقابية

فيما وجَّه بشارة، بتكثيف الحملات الرقابية اليومية المشتركة بين كافة الجهات على أسواق ومحال تلك المراكز، هذا إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومحال كافة مراكز ومدن المحافظة؛ من أجل إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأشار بشارة، إلى ضرورة تفعيل اللوائح والقوانين الرادعة لضبط ومعاقبة المخالفين لمنع تكرار المخالفة والتصدي بكل حزم لمحتكري السلع؛ وذلك مراعاة للمواطن محدودي الدخل.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة اليومية لكافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتأكد من تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة وفي حال تخلفها عن تقديم الخدمة يتم غلقها بشكل فوري.