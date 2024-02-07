الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زيادة حصة محافظة الإسماعيلية بنحو 30 ألف أسطوانة بوتاجاز

السكرتير العام المساعد
السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية

عقد ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث ومناقشة إعادة توزيع حصص اسطوانات البوتاجاز بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، ومدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة، بعد زيادة حصة محافظة الإسماعيلية من إسطوانات البوتاجاز بما يقرب من ٣٠ ألف إسطوانة، بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البترول، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير كافة احتياجات المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

 

أبرز الحضور

وذلك بحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية، مدير الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم إعادة توزيع حصص إسطوانات البوتاجاز بكافة مراكز ومدن المحافظة وزيادتها؛ لتلبية احتياجات المواطنين وزيادة حجم الطلب والاستهلاك على إسطوانات البوتاجاز مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، على ضرورة الرقابة المستمرة خلال كافة مراحل نقل وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، حتى وصولها لمستحقيها من مواطني الإسماعيلية، والتأكد من عدم احتكارها والتلاعب بأسعارها، ليتمكن المواطن البسيط من الحصول على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال توفير إسطوانات البوتاجاز.

تكثيف الحملات الرقابية 

فيما وجَّه بشارة، بتكثيف الحملات الرقابية اليومية المشتركة بين كافة الجهات على أسواق ومحال تلك المراكز، هذا إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على أسواق ومحال كافة مراكز ومدن المحافظة؛ من أجل إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأشار بشارة، إلى ضرورة تفعيل اللوائح والقوانين الرادعة لضبط ومعاقبة المخالفين لمنع تكرار المخالفة والتصدي بكل حزم لمحتكري السلع؛ وذلك مراعاة للمواطن محدودي الدخل.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة اليومية لكافة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتأكد من تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة وفي حال تخلفها عن تقديم الخدمة يتم غلقها بشكل فوري.

تموين الإسماعيلية حملات تموين الإسماعيلية أسطوانات البوتجاز بالإسماعيلية الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

مواد متعلقة

تدريب طلابي بين هندسة وزراعة جامعة قناة السويس وشركات المقاولات

بالاسم ورقم الجلوس.. وكيل الأزهر بالإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2024

"تمريض القناة" تنظم حفل تخرج للدفعتين الأولى والثانية للدبلوم المهني

غدًا.. مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تستقبل مهرجان حكاوى الدولى

"صحة الإسماعيلية" تنظم ندوة عن خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع للعاملين بقناة السويس

"حقوق الطفل وواجباته في المجتمع" فعالية بقصر ثقافة القنطرة بالإسماعيلية

"الصحة" تختتم تدريب على أعمال المبادرات الرئاسية بالإسماعيليه وشمال سيناء

رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة الدفعة 38 بكلية الطب

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل| 3 زيادات جديدة تنتظر العاملين بالدولة خلال أسابيع.. احسب مرتبك بعد الزيادة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية