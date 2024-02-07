الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الصحة" تختتم تدريب على أعمال المبادرات الرئاسية بالإسماعيليه وشمال سيناء

ورشة عمل
ورشة عمل

نظمت مديرية الصحه بالإسماعيليه بالتنسيق مع قطاع الرعايه الأساسيه ومكتب مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحه العامه بوزارة الصحه والسكان، دوره تدريبية على أعمال المبادرات الرئاسيه للعاملين بالإدارات والوحدات الصحيه بمحافظتى الإسماعيليه وشمال سيناء.

التدريب على أعمال المبادرات الرئاسية 

وأوضح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه، أن التدريب الذى استمر لمدة يومين تناول أعمال المبادرات الرئاسيه والتى تقدم خدماتها مجانا وتشمل مبادرات دعم صحة المراه،الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة،صحة الأم والجنين، السمعيات للأطفال حديثى الولاده،فحص وعلاج الأمراض المزمنه،الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وفحص المقبلين على الزواج.

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه، أنه تم استهداف 188 متدربًا من الأطقم الطبيه بمحافظتى الإسماعيليه وشمال سيناء،العاملين بالمبادرات الرئاسيه بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وأعضاء فرق الإشراف بديوان المديريه والإدارات الصحيه، وأنه بصدد متابعة خطط التدريب لاستمرارها بشكل دوري لجميع العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وصيادله وأسنان وأطقم تمريض ومدخلى بيانات.

واشارت الدكتوره هبه جوده مدير إدارة الرعايه الأساسيه إلى الدوره شملت أيضًا التدريب العملى على كيفيه إدخال البيانات الخاصه بجميع المبادرات الرئاسيه على الموقع الخاص بالوزاره، وتقييم البيانات وتقديم الخدمه المناسبه لكل حاله حيث تقدم المبادرات الرئاسيه خدمات صحية ذات جودة عاليه" بالمجان " لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.

تدريبات صحة الإسماعيلية تطوير صحة الاسماعيلية مبادرات صحة الاسماعيلية مديرية صحة الإسماعيلية الإسماعيلية

مواد متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة الدفعة 38 بكلية الطب

مصرع شخص في تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

"طلاب من أجل مصر" يزورون جناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب

فريق بحثي بجامعة قناة السويس يفوز بالمركز الأول من مسابقة الإيسيسكو

رئيس جامعة قناة السويس يُكرّم 71 من أبناء العاملين المتفوقين

رئيس "مياه القناة": انطلاق حملات غسيل الشبكات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

ورش فنية ولقاءات تثقيفية حول دور المرأة في تربية الأطفال بـ"ثقافة القنطرة غرب"

إزالة إشغالات بالموقف العمومي لفتح طريق جديد بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة