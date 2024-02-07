"الصحة" تختتم تدريب على أعمال المبادرات الرئاسية بالإسماعيليه وشمال سيناء

نظمت مديرية الصحه بالإسماعيليه بالتنسيق مع قطاع الرعايه الأساسيه ومكتب مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحه العامه بوزارة الصحه والسكان، دوره تدريبية على أعمال المبادرات الرئاسيه للعاملين بالإدارات والوحدات الصحيه بمحافظتى الإسماعيليه وشمال سيناء.

التدريب على أعمال المبادرات الرئاسية

وأوضح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه، أن التدريب الذى استمر لمدة يومين تناول أعمال المبادرات الرئاسيه والتى تقدم خدماتها مجانا وتشمل مبادرات دعم صحة المراه،الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة،صحة الأم والجنين، السمعيات للأطفال حديثى الولاده،فحص وعلاج الأمراض المزمنه،الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وفحص المقبلين على الزواج.

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيليه، أنه تم استهداف 188 متدربًا من الأطقم الطبيه بمحافظتى الإسماعيليه وشمال سيناء،العاملين بالمبادرات الرئاسيه بمنشآت الرعاية الصحية الأولية وأعضاء فرق الإشراف بديوان المديريه والإدارات الصحيه، وأنه بصدد متابعة خطط التدريب لاستمرارها بشكل دوري لجميع العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وصيادله وأسنان وأطقم تمريض ومدخلى بيانات.

واشارت الدكتوره هبه جوده مدير إدارة الرعايه الأساسيه إلى الدوره شملت أيضًا التدريب العملى على كيفيه إدخال البيانات الخاصه بجميع المبادرات الرئاسيه على الموقع الخاص بالوزاره، وتقييم البيانات وتقديم الخدمه المناسبه لكل حاله حيث تقدم المبادرات الرئاسيه خدمات صحية ذات جودة عاليه" بالمجان " لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.