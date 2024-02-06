مصرع شخص في تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه في تصادم سيارتين على وصلة ابوسلطان أسفل كوبرى المحور دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على وصلة ابوسلطان أسفل كوبرى المحور دائرة مركز فايد.

وانتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص نتيجة الحادث، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم رفع السيارات من على الطريق، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.