الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص في تصادم سيارتين على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

لقي شخص مصرعه في تصادم سيارتين على وصلة ابوسلطان أسفل كوبرى المحور دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على وصلة ابوسلطان أسفل كوبرى المحور دائرة مركز فايد. 

وانتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص نتيجة الحادث، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم رفع السيارات من على الطريق، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.

وصلة ابوسلطان الإسماعيلية حوادث الاسماعيلية حوادث الاسماعيلية اليوم فايد

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