"تعليم الإسماعيلية" يكرم قيادات وموجهي العموم بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

كرم الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، عددا من قيادات المديرية بحضور الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأحمد الشريف المشرف العام على امتحانات الشهادة الإعدادية ومنسق التكريم، ومنح وكيل وزيارة التربية والتعليم بالإسماعيلية دروع التكريم الي الدكتور سامي فضل وكيل المديرية الي جانب احمد سيف مدير امن المديرية، ومحمود الكيلاني مدير مركز المعلومات والمسئول الاعلامي.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية موجهي عموم المواد وهم سحر البنا موجه عام اللغة الانجليزية يرافقها عبير الجوهري الموجة الأول، والسيد عبدالكريم موجه عام الرياضيات، وحسن الشامي موجة عام الجغرافيا، وفوزية طرابيه موجه عام العلوم، وعلية محمد موجه عام اللغة العربية، محمد عبدالعزيز، والدكتورة رشا عامر موجة أول التربية الفنية، وحسنيه إبراهيم موجه عام الحاسب الآلي، وإيفون إبراهيم موجة عام الدين المسيحي.

نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بنسبة نجاح بلغت ٧٨.٥٨٪.

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٧٥٧ طالب وطالبة من إجمالي ٢٧٨٧٨ من إجمالي المتقدمين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي ٧٦.١٦٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات ٩٨.٨٨٪.

وعلى مستوي الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة ٨٦.٦٣٪.