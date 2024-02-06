الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الإسماعيلية" يكرم قيادات وموجهي العموم بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

الدكتور محمد بحيري
الدكتور محمد بحيري

كرم الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، عددا من قيادات المديرية بحضور الدكتور سامي فضل وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأحمد الشريف المشرف العام على امتحانات الشهادة الإعدادية ومنسق التكريم،  ومنح وكيل وزيارة التربية والتعليم بالإسماعيلية دروع التكريم الي  الدكتور سامي فضل وكيل المديرية الي جانب احمد سيف مدير امن المديرية، ومحمود الكيلاني مدير مركز المعلومات والمسئول الاعلامي.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية موجهي عموم المواد وهم سحر البنا موجه عام اللغة الانجليزية يرافقها عبير الجوهري الموجة الأول، والسيد عبدالكريم موجه عام الرياضيات، وحسن الشامي موجة عام الجغرافيا، وفوزية طرابيه موجه عام العلوم، وعلية محمد موجه عام اللغة العربية، محمد عبدالعزيز، والدكتورة رشا عامر موجة أول التربية الفنية، وحسنيه إبراهيم موجه عام الحاسب الآلي، وإيفون إبراهيم موجة عام الدين المسيحي.

 نتيجة الفصل الدراسي الأول  للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 

 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بنسبة نجاح بلغت ٧٨.٥٨٪.

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٧٥٧ طالب وطالبة من إجمالي ٢٧٨٧٨ من إجمالي المتقدمين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي ٧٦.١٦٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات ٩٨.٨٨٪.

وعلى مستوي الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة ٨٦.٦٣٪.

اخبار تعليم الإسماعيلية استعدادات تعليم الإسماعيلية للعام الدراسي الجديد مديرية تعليم الاسماعيلية مدارس الإسماعيلية الجديدة الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية اوائل الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مواد متعلقة

رئيس جامعة قناة السويس يدعم الطلاب المشاركين بالتصفيات النهائية لمسابقة "إبداع 12"

%100 نسبة النجاح بكالوريوس كلية الطب جامعة قناة السويس

"أسرة طلاب من أجل مصر" بجامعة القناة تزور أجنحة الرقابة الإدارية والداخلية بمعرض الكتاب

تعيين اللواء السيد ندا مديرًا عامًا للإدارة العامة للأمن بجامعة قناة السويس

جامعة قناة السويس تستضيف مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري للكشافة البحرية

هيئة قناة السويس تنعى الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة الأسبق

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية عبر "الدستور"

وفاة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس