تعيين اللواء السيد ندا مديرًا عامًا للإدارة العامة للأمن بجامعة قناة السويس

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، صباح اليوم، اللواء السيد أحمد السيد ندا لتسليمه القرار رقم (117) الصادر من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور بتعيين سيادته مديرًا عامًا للإدارة العامة للأمن بجامعة قناة السويس.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وتقدم الدكتور ناصر مندور بأسمى آيات التهنئة للواء السيد ندا، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه، ولإدارة الأمن الجامعي استمرار تعاونهم لخدمة الجامعة.

جامعة قناة السويس تستضيف مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري للكشافة البحرية المصرية

في سياق آخر، رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بوفود 22 محافظة، يمثلهم 140 كشاف و30 قائد في رحاب جامعة قناة السويس، وذلك في إطار فاعليات مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري للكشافة البحرية المصرية، والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن سواعد جامعة قناة السويس قاموا بالتجهيزات اللازمة لبدء مسابقة التفوق الكشفي، التابعة لجمعية الكشافة البحرية بالإسماعيلية، والمقامة بالمخيم الكشفي الدائم لجوالة جامعة قناة السويس، لافتًا إلى أن حفل الختام يقام غدًا الإثنين الموافق 5 فبراير بمسرح رعاية الشباب.

يُذكر أن المسابقة تقام بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة والأستاذ ابتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.