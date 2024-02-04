الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة قناة السويس تستضيف مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري للكشافة البحرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رحَّب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس بوفود 22 محافظة، يمثلهم 140 كشافًا و30 قائدًا في رحاب جامعة قناة السويس، وذلك في إطار فعاليات مسابقة التفوق الكشفي الجمهوري للكشافة البحرية المصرية، والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 1 إلى 6 فبراير الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن سواعد جامعة قناة السويس قاموا بالتجهيزات اللازمة لبدء مسابقة التفوق الكشفي، التابعة لجمعية الكشافة البحرية بالإسماعيلية، والمقامة بالمخيم الكشفي الدائم لجوالة جامعة قناة السويس، لافتًا إلى أن حفل الختام يقام غدًا الإثنين، بمسرح رعاية الشباب.

يُذكر أن المسابقة تقام بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف عبدالله عامر، مدير عام الإدارة وابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

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