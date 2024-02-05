رئيس جامعة قناة السويس يدعم الطلاب المشاركين بالتصفيات النهائية لمسابقة "إبداع 12"

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، رسالة دعم وتشجيع لطلابه المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقات إبداع في نسختها الثانية عشرة، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف فرز واكتشاف الطلاب الموهوبين والمتميزين، وترشيحهم في المجالات الأدبية والعلمية والفنية.

تفاصيل المشاركين في المسابقة

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أسماء الطلاب المصعدين في النشاط الفني والاجتماعي والثقافي والعلمي والتكنولوجي، والتي جاءت كالتالي:

في مجال النشاط الفني تم تصعيد فريقي الجامعة للكورال والعزف، للمشاركة في مسابقة إبداع 12 بالإسكندرية، خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير بمشاركة 16 طالبًا وطالبة لكل فريق، كما تم تصعيد فريق الجامعة للفنون الشعبية خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير.

بينما صعدت الطالبة منة محمد محمد فتوح غنيم بكلية الحاسبات والمعلومات للمشاركة فى التصفيات النهائية لمسابقة إبداع (الطالبة المثالية) خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير بالقاهرة في مجال النشاط الاجتماعي.

أما في مجال النشاط الثقافي تم تصعيد كل من الطالبة أسماء سليمان محمود بكلية الطب البيطري، للمشاركة فى التصفيات النهائية لمسابقة إبداع 12 مجال القصة القصيرة خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير بالإسكندرية، والطالب أحمد محمد عثمان والطالب محمد عوني محمد للمشاركة فى التصفيات النهائية في مجال الشعر خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير بالإسكندرية.

كما تم تصعيد الطالبة مريم جلال السعيد بكلية الآداب للمشاركة في التصفيات النهائية في مجال التأليف المسرحي، خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير بالإسكندرية.

الطلاب المشاركون في الدوري الثقافي والنشاط العلمي والتكنولوجي

هذا وتم تصعيد فريق الدوري الثقافي حيث يمثل الفريق الطلاب سيف الدين محمد صلاح – عبدالرحمن أحمد عباس – أحمد عبدالله عبدالله – ريم علاء أحمد حسين – رفيدة تامر ذكي محمد – عمرو هاني الأطروش) بدار الهيئة الهندسية خلال شهري يناير وفبراير 2024م.

أما عن الطلاب المصعدين في النشاط العلمي والتكنولوجي فهم الطالب يوسف إبراهيم أحمد بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والطالبة نشوة أحمد علي محمد بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، للمشاركة في التصفيات النهائية في مجال الابتكارات الهندسية والطاقة والسيارات الكهربائية خلال شهر فبراير بالإسكندرية.

هذا وأوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أن المسابقات الداخلية التي أقيمت طوال الفصل الدراسي الأول كان لها دور هام في انتقاء العناصر المتميزة لتمثيل الجامعة في مسابقة إبداع.

يُذكر أن مسابقة "إبداع" هى مسابقة سنوية تقيمها وزارة الشباب والرياضة، وتُشرف عليها بالتعاون مع الجامعات ومكاتب رعاية الشباب بها، وهي متخصصة بإبداعات شباب الجامعات.