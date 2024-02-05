الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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%100 نسبة النجاح بكالوريوس كلية الطب جامعة قناة السويس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس الطب لائحة "6+1" حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 100%، مُقدمًا التهنئة لخريجي الدفعة ال 37 لكلية الطب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية، مشيرًا إلى أن أطباء مصر هم جيشها الأبيض، ونجاح المنظومة الصحية قائم على تميزهم، مطالبًا طلابه استكمال دراستهم العليا التي تصقل وتطور من ادائهم المهني.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب بكالوريوس الطب لائحة 6+1 بلغ 125 طالب وطالبة حصل منهم 74 طالب وطالبة على تقدير  عام ممتاز، و43 على تقديم عام جيد جدًا، 8 طلاب على تقديم عام جيد.

أوائل كلية الطب جامعة قناة السويس 

هذا وقد أعلن الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، أسماء الطلاب العشر الأوائل وهم: بالمركز الأول الطالبة مريم السيد عبد العزيز، أما المركز الثاني فجاء من نصيب الطالبة زينه أحمد أنور، بينما حصل الطالب محمد نبيل محمد على المركز الثالث، يليه في المركز الرابع الطالبة هند أشرف محمد، ثم في المركز الخامس الطالبة فاطمة أحمد سيد.

وتابعت الدكتورة رانيا مصطفي وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب الأوائل من المركز السادس إلى المركز العاشر والتي جاء الترتيب كالتالي: في المركز السادس الطالبة روان سمير سالمان، يليها الطالب محمد عيد إبراهيم بالمركز السابع، ثم الطالبة ندى رمضان رضوان بالمركز الثامن، والطالبة ندى عصام عبد الرحيم في المركز التاسع، وأخيرًا في المركز العاشر جاء الطالب مصطفى عبد العزيز محمد.

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