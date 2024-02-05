الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أسرة طلاب من أجل مصر" بجامعة القناة تزور أجنحة الرقابة الإدارية والداخلية بمعرض الكتاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الزيارات الطلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب  يُعد وسيلة توعوية تزيد من إدراك الطلاب، وتثقيفهم، مشيرًا إلى تفقد وفد طلاب "أسرة طلاب من أجل مصر" لجناحي " الرقابة الإدارية" و" الداخلية"  يمثل واجب وطني من خلال إطلاع الطلاب على وسائل العرض المختلفة التي توثق جهود الدولة في مكافحة الفساد، وأثر النزاهة على التنمية والمجتمع.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الرقابة الإدارية بمخاطر الفساد، كما يحتوي جناح الشرطة المصرية إصدارات قيمه تحكي مسيرة الشرطة المصرية الرائدة.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة وفد يضم 100 طالب وطالبة من أسرة طلاب من أجل مصر إلى معرض القاهرة الكتاب الدولي في دورته ال 55.

تأتي الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبمشاركة الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر، والطالب محمد شريف رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد عبدالنعيم، إلى أن الطلاب خلال تفقدهم لجناح الهيئة شاهدوا عرضًا لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وشرح لكيفية التسجيل بها، بالإضافة إلى توفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.

فيما أوضح الدكتور محمد غنيم، أن الطلاب واصلوا زيارتهم بتفقد جناح وزارة الداخلية، الذي يعرض إصداراته وتقدم تعريفًا واضحًا لأنشطة الوزارة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن القومي ومناهج كلية الشرطة وغير ذلك.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب لهذا العام يضم 5 صالات للعرض، ومشاركة 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضا.

هذا وقد حرص الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والدكتورة مناي شاهين وكيل مركز إعداد القادة على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب قبل توجههم لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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