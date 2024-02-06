"ثقاقة الإسماعيلية" تنظم عدة ورش حول "إعادة تدوير الورق والكرتون"

نظمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عددًا من الفعاليات الثقافية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

الحفاظ على البيئة الهدف من الورشة

نظم قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الاسماعيلية ورشه فنيه عن إعادة تدوير الورق والكرتون بهدف الحفاظ على البيئة وجمالها تدريب سماح علي حيث بدأت أعمال الورشه نبذه عن أهمية تدوير المخلفات لأجل بيئة جميله بانتاج اشكال فنيه مجسمه من الكرتون باستخدام الشمع السيلكون والمقص وتستمر الورشه حتي يوم الثلاثاء الموافق 6فبراير 2024 في تمام الساعة السادسة مساء بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ورش فنية ولقاءات تثقيفية ضمن تحت عنوان "دور المرأة في المجتمع" لقصور الثقافة بالإسماعيلية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "دور المرأة في المجتمع"، تحدثت خلالها مروة فؤاد - معلم خبير بالتربية والتعليم، عن دور المرأة داخل الأسرة من حيث التنشئة، وترشيد الاستهلاك، كما تناولت دور المرأة العاملة في تنمية المجتمع ومشاركتها في الحياة السياسية، مؤكدة في ختام اللقاء على أهمية تمكين المرأة لجعلها أكثر تأثيرها في المجتمع، كونها شريكا في عملية التنمية.

أعقب ذلك ورشة لتعليم أساسيات فن الكروشيه، قدمت خلالها الفنانة انتصار البيك، نبذة مختصرة للمشاركات عن استخدام الكروشيه في تصميم الحقائب والمفارش، إلى جانب تعريفهن بأنواع الخيوط المستخدمة خلال الورشة ومنها الخيوط المصنوعة من القطن الطبيعي وخيوط نبات البامبو، واختتمت الورشة بتدريب على تنفيذ حقائب باستخدام الباترون.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، شهدت القافلة فقرة رسم على الوجه وورشة لتعليم الأطفال الرسم بالألوان المائية تدريب قدرية محسن، واختتم اليوم بلقاء للشاعر أحمد السيد، ألقى خلاله مجموعة من قصائده منها مشوار، الحسد والروح، وتختاري ليا".

جاءت الفعاليات بحضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وإبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطرة شرق، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.