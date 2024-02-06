فريق بحثي بجامعة قناة السويس يفوز بالمركز الأول من مسابقة الإيسيسكو

فاز فريق بحثي بجامعة قناة السويس، بالمركز الأول للنسخة الأولى من مسابقة الإيسيسكو لتطويرعملية تحويل النفايات العضوية إلى الواح غذائية لبلوغ الأمن الغذائي.

وهنأ الدكتورناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، فريق الجامعة الفائز بالمركز الأول للنسخة الأولى من مسابقة الإيسيسكو، والذي ضم كلا من: الدكتور أحمد ريان - قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة والدكتورة أميرة محمد المدرس المساعد - قسم علوم بحار بكلية العلوم مشيدا بالمجهود الكبير الذي بذلوه للوصول إلى الصدارة ورفع اسم الجامعة عاليا في كافة المحافل الدولية، مؤكدا على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي ودعم الباحثين وحرصها على توفير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل الارتقاء بالمنظومة البحثية والعلمية بالجامعة.

تحديات قضية المخلفات الحيوية

كما أوضح رئيس الجامعة، أن قضية المخلفات الحيوية ومخلفات مصانع الاغذية تمثل تحديات كبيرة على الاستدامة البيئية والكفاءة الاقتصادية والأمن الغذائي ومع استمرار نمو السكان، تصبح الحاجة إلى ممارسات مستدامة في إنتاج الأغذية واستهلاكها ملحة بشكل متزايد.

محتويات مخلفات الأغذية الثانوية

ومن الجدير بالذكر أن مخلفات الأغذية الثانوية تعتبر ذات أهمية قصوى بسبب احتوائها علي كميات كبيرة من البروتينات والدهون والعناصر المعدنية والمركبات النشطة حيويا والألياف الغذائية. ويعد نقص البروتين وسوء التغذية المرتبط به أحد المشكلات الخطيرة في معظم البلدان النامية، ولذلك يعتبر تدعيم الأغذية استراتيجية أساسية في مكافحة الجوع.