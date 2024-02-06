الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة إشغالات بالموقف العمومي لفتح طريق جديد بالإسماعيلية

اشغالات
اشغالات

نفذ قسم الإشغالات والطوارئ في الوحدة المحلية لحي ثالث بمدينة الإسماعيلية حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق في الموقف الجديد، تمهيدًا لفتح وتوسعة طريق جديد يصل بين الموقف وشارع شبين الرئيسي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

تفاصيل الحملة
وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات من تند وتقفيصات وأعمدة حديدية خلف المحال في نهر الطريق من داخل الموقف وحتى شارع شبين الكوم.

يذكر أنه سيتم فتح وتوسعة الشارع، من أجل التخفيف من الازدحام وسهولة حركة المركبات من وإلى الموقف، وذلك لتسهيل حركة المواطنين.

تأتي هذه الجهود استمرارًا للجهود التي تبذلها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة وإزالة أي إشغالات تعطل الحركة المرورية.

إزالة شدة خشبية لأعمدة خرسانية دون ترخيص بقرية الحجاز

وعلى الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لقرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، أمس الاثنين، بوقف تنفيذ محاولة لبناء دون ترخيص، عبارة عن شدة خشبية لعدد ٣٠ عمود خرساني بدور ثاني علوي.

وتمت إزالة المخالفة بالكامل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التصدِّي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على الضرب بيد من حديد حيال المخالفين في عمليات البناء المخالف أو دون ترخيص. 

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