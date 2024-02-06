الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورش فنية ولقاءات تثقيفية حول دور المرأة في تربية الأطفال بـ"ثقافة القنطرة غرب"

ورش فنية ولقاءات
ورش فنية ولقاءات تثقيفية

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في تنظيم فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، في سياق خطط العدالة الثقافية للوزارة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "سلوكيات وأخلاقيات المرأة ودورها في تربية الاطفال"، تحدثت خلالها ايفان علي ابوشادى، كيفية تنمية قدرات الطفل على التواصل الاجتماعي، كيفية التعامل مع الطفل والعناد الطفل يتأثر بحالة أمه وهي حامل، دور الأم مع الطفل في الطفوله المبكرة.

ورش لتعليم أساسيات فن الكروشيه 

أعقب ذلك  استمرار ورشة لتعليم أساسيات فن الكروشيه،  اليوم الثاني  للمبتدئين باستخدام فرخ الكنافاه لتنفيذ شنطه جيب بالشرح المفصل مع المتدربات وتم التعرف على انواع الغرز وكيفيه استخدام الابره والتعرف على مقاسات الابر المطلوبه بالاضافه الى شرح انواع غرز الكروشيه ومنها غرزه السلسله وغرزه العمود وغرزه العمود بلفه وغرزه العمود بلفتين باستخدام خيط السلسله 
وشرحت  انتصار البيك مدربة انواع الخيوط ومنها خيط القطان ومن مميزاته انه سهل في الاستخدام ويفضل استخدامه في عمل المفارش والسجاد وايضا في تنفيذ الشنط وله بريق لامع في الملمس والالوان

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن شهدت القافلة فقرة رسم على الوجه وورشة لتعليم الأطفال الرسم بالألوان المائية تدريب قدرية محسن، واختتم اليوم بلقاء الشاعر محمد عبد الرحيم عضو نادى ادب القنطرة شرق بعض القصائد المتميزة منها بحبك يا مصر، وحشتوني، سجال مع ام احمد، اوعكي يا مصر.  
 

جاءت الفعاليات تحت إشراف إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطرة شرق، ضمن برنامج القوافل التى تقدمها هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.
 

فاعليات ثقافة الإسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة القنطرة غرب قصر ثقافة القنطرة غرب ورش فنية لثقافة الاسماعيلية ورش تثقيفية لثقافة الاسماعيلية

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