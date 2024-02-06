الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يُكرّم 71 من أبناء العاملين المتفوقين

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، العاملين بالجامعة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، متمنيًا أن يعيد الله الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، واصلا التهنئة لأبناء العاملين المكرمين لتفوقهم.

وأشار إلى أن من أكبر النعم التي يمن الله بها علينا هي نعمة الأبناء، وخاصة إذا كانوا من المتفوقين، مشيرًا إلى أن حفل تكريم أبناء العاملين بالجامعة سنة تنتهجها الجامعة منذ سنين، وأن هذا الحفل يُعد فرصة كبيرة؛ ليقدم خلاله الشكر لجميع منتسبي الجامعة من أصغر عامل إلى أكبر أستاذ؛ لمساهمتهم الجادة في استعادة بريق الجامعة وتوهجها سواء على مستوى التصنيفات الدولية أو على مستوى المنظومة التعليمية المقدمة.

وأضاف أن الإنجاز لا ينسب لفرد ولكن ينسب للجميع، فكل في موقعة يؤدي ما عليه، موضحًا أننا في سباق دائم للتطوير والبناء والريادة حتى نحقق ما نصبوا إليه، لافتًا إلى أن ميزانية الجامعات أصبحت توفر الكثير للتطوير ورفع الكفاءة، لتقديم خريج متميز قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل.

تكريم الطلاب المتفوقين 

جاء ذلك أثناء حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا في مراحل التعليم المختلفة، من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

والذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير بقاعة المؤتمرات الكبرى تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة  سهير محمد أبو عيشة أمين عام جامعة قناة السويس.

شارك بالحفل نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.  

وتابع "مندور" كلمته، مؤكدا أنه يرحب بكل الأفكار التي توفر بيئة جيدة في محيط العمل، مشيرًا إلى أن  الأستاذ يضع لبنة، والإداري يضع لبنة والكل يساهم في البناء، لافتًا إلى التطوير الكبير الذي حدث في البنية التحتية للجامعة سواء داخل الكليات أو بالموقع العام أو المسطحات الخضراء.

وفي استجابة لطلب العاملين وافق الدكتور ناصر مندور على تنظيم حفل للعاملين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، كما استمع لبعض آراء العاملين ومقترحاتهم.

جامعة قناة السويس احتفالات جامعة قناة السويس تكريمات جامعة قناة السويس تطوير جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس

مواد متعلقة

رئيس "مياه القناة": انطلاق حملات غسيل الشبكات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

ورش فنية ولقاءات تثقيفية حول دور المرأة في تربية الأطفال بـ"ثقافة القنطرة غرب"

إزالة إشغالات بالموقف العمومي لفتح طريق جديد بالإسماعيلية

"تعليم الإسماعيلية" يكرم قيادات وموجهي العموم بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

"ثقاقة الإسماعيلية" تنظم عدة ورش حول "إعادة تدوير الورق والكرتون"

رئيس جامعة قناة السويس يدعم الطلاب المشاركين بالتصفيات النهائية لمسابقة "إبداع 12"

%100 نسبة النجاح بكالوريوس كلية الطب جامعة قناة السويس

"أسرة طلاب من أجل مصر" بجامعة القناة تزور أجنحة الرقابة الإدارية والداخلية بمعرض الكتاب

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس