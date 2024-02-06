رئيس جامعة قناة السويس يُكرّم 71 من أبناء العاملين المتفوقين

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، العاملين بالجامعة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، متمنيًا أن يعيد الله الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، واصلا التهنئة لأبناء العاملين المكرمين لتفوقهم.

وأشار إلى أن من أكبر النعم التي يمن الله بها علينا هي نعمة الأبناء، وخاصة إذا كانوا من المتفوقين، مشيرًا إلى أن حفل تكريم أبناء العاملين بالجامعة سنة تنتهجها الجامعة منذ سنين، وأن هذا الحفل يُعد فرصة كبيرة؛ ليقدم خلاله الشكر لجميع منتسبي الجامعة من أصغر عامل إلى أكبر أستاذ؛ لمساهمتهم الجادة في استعادة بريق الجامعة وتوهجها سواء على مستوى التصنيفات الدولية أو على مستوى المنظومة التعليمية المقدمة.

وأضاف أن الإنجاز لا ينسب لفرد ولكن ينسب للجميع، فكل في موقعة يؤدي ما عليه، موضحًا أننا في سباق دائم للتطوير والبناء والريادة حتى نحقق ما نصبوا إليه، لافتًا إلى أن ميزانية الجامعات أصبحت توفر الكثير للتطوير ورفع الكفاءة، لتقديم خريج متميز قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل.

تكريم الطلاب المتفوقين

جاء ذلك أثناء حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا في مراحل التعليم المختلفة، من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

والذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير بقاعة المؤتمرات الكبرى تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة سهير محمد أبو عيشة أمين عام جامعة قناة السويس.

شارك بالحفل نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتابع "مندور" كلمته، مؤكدا أنه يرحب بكل الأفكار التي توفر بيئة جيدة في محيط العمل، مشيرًا إلى أن الأستاذ يضع لبنة، والإداري يضع لبنة والكل يساهم في البناء، لافتًا إلى التطوير الكبير الذي حدث في البنية التحتية للجامعة سواء داخل الكليات أو بالموقع العام أو المسطحات الخضراء.

وفي استجابة لطلب العاملين وافق الدكتور ناصر مندور على تنظيم حفل للعاملين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، كما استمع لبعض آراء العاملين ومقترحاتهم.