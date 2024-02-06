"طلاب من أجل مصر" يزورون جناح وزارة الدفاع بمعرض الكتاب

توافد 50 طالبًا وطالبة يمثلون أسرة طلاب من أجل مصر لزيارة جناح وزارة الدفاع المصرية داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ55، وحرصوا على التقاط الصور المختلفة داخل الجناح، بجانب رجال الجيش المصرى.

جاء ذلك وفق تصريحات د.ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، تعليقًا على تنظيم إدارة التربية العسكرية بالجامعة زيارة لجناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، ضمن الفعاليات المقامة بالجناح طوال فترة المعرض.

تأتي الزيارة تحت رعاية د.ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي العقيد فادي نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

تفاصيل الزيارة

من جانبه، أشار د.محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم اختيار المشير أحمد البدوي شخصية عام الجناح، الذي يضم العديد من الكتب المتعلقة بالوزارة منها: "الضابط المثالي، والنفس العسكرية، وفن القيادة، والجيش المصري في عهد محمد علي، وكتب عن أطلس العالم المصري، ومجلة الدفاع، ويتوسط الجناح شاشة عرض كبيرة تعرض قدرات الجيش المصري المهارية.

تأتي الزيارة تحت إشراف د.محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر، والطالب محمد شريف رائد الأسرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة.

وأوضح العقيد فادي نبيل، أن الزيارات التي تنظمها إدارة التربية العسكرية بالجامعة تساهم في دعم وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة في نفوس طلابها، ورفع مستوى الوعي الثقافي والعلمي، وتوعيتهم وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات، والتعريف بالمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها القوات المسلحة.

وأشار د.محمد غنيم، إلى أنه تم اطلاع الطلاب على الإصدارات الخاصة بالتعريف بحروب الجيل الرابع، والحروب غير النمطية والدورات التدريبية التي يقدمها معهد القوات المسلحه للغات، وإدارة نظم المعلومات والإصدارات الخاصة بالقوات المسلحة، والمجلدات التي تضم المعارك والحروب التي خاضها الجيش المصري على مر العصور.

كما أعرب وفد طلاب الجامعة عن سعادتهم وفخرهم بإنجازات القوات المسلحة، المؤرخة في جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وخلال الزيارة قام الطلاب بزيارة الجناح العسكري بالمعرض والاستماع إلى شرح حول التاريخ العسكري المصري العريق، ونبذة عن المناورات والفعاليات التي تقوم بها القوات المسلحة.