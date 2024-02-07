رئيس جامعة قناة السويس يعتمد نتيجة الدفعة 38 بكلية الطب

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس، جامعة قناة السويس، خريجي الدفعة 38 بكلية الطب - أول دفعة تطبق عليها لائحة 5+2، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية.

نجاح 100% من طلاب طب جامعة قناة السويس

جاء ذلك عقب اعتماد رئيس الجامعة لنتيجة بكالوريوس الطب بنسبة عامة للنجاح بلغت 100%.

وتابع "مندور" أن نجاح المنظومة الصحية قائم على تميز خريجي كلية الطب بشكل كبير، موجهًا طلابه باستكمال دراستهم العليا التي تطور أداءهم المهني.

وأشار الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن عدد طلاب بكالوريوس الطب لائحة 5+2 بلغ 212 طالبًا وطالبة، حصل منهم 96 طالبًا وطالبة على تقدير عام ممتاز، و110 على تقدير عام جيد جدًا، و5 طلاب على تقدير عام جيد.

أسماء أوائل كلية الطب جامعة قناة السويس

ومن جهته؛ أعلن الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب أسماء الطلاب العشر الأوائل وهم: بالمركز الأول الطالبة نورا على محمد، أما المركز الثاني فجاء من نصيب الطالبة علياء مدحت أحمد، بينما حصل الطالب محمد أحمد محمد على المركز الثالث، يليه في المركز الرابع الطالبة رنا حمدي إبراهيم، ثم في المركز الخامس الطالبة جهاد إسماعيل أبو المجد.

وتابعت الدكتورة رانيا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب إعلان أسماء الطلاب الأوائل من المركز السادس إلى المركز العاشر، والتي جاءت بالترتيب كالتالي: في المركز السادس الطالب أحمد عماد ربيع، يليه الطالب كريم حسن على بالمركز السابع، ثم الطالب أحمد محمد عبد السلام بالمركز الثامن، والطالبة ياسمينا محمد شوقي في المركز التاسع، وأخيرًا في المركز العاشر جاء الطالب أحمد فتحي محمد.

يُذكر أن أعمال الكنترول تمت تحت إشراف الدكتور مجدي عمر.