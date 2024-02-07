"حقوق الطفل وواجباته في المجتمع" فعالية بقصر ثقافة القنطرة بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب القنطرة شرق الإسماعيلية، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

تضمنت الفعاليات لقاء «حقوق الطفل وواجباته في المجتمع» تحدثت خلالها سميره ارميا عن حقوق الطفل قبل مرحلة الحمل وهو التخطيط الجيد، وتحديد عدد الأطفال، الطفل في مرحلة الحمل من الإقلاع عن الأطعمة والمشروبات الضارة والإقلاع عن العصبية وغيرها مما يؤثر على تكوين الطفل، حقوق الطفل في مرحلة المهد والطفولة المبكرة والمتأخرة، وواجبات الطفل من مساعدة الابوين ولم اللعب وتعليم الدين والأخلاقيات والعلم والقراءة والكتابة.

ورش تعليم فن الكورشيه

بينما استمرت ورشه تعليم فن الكروشيه للمبتدئين تدريب انتصار البيك وتقسيم الفتيات والسيدات الى مجموعتين المجموعه الاولى يتم تدريبها على عمل المفارش بخيط الصوف والقطن وتم شرح مفصل على كيفيه انتاج وحده المربع ويتم تجميعها في النهايه الى مفرش والمجموعه الثانيه ويتم تدريبها على استكمال عمل الشنط بخيط السلسله باستخدام الكنافاه وجارى الانتهاء لظهور المنتج يتم عرضه في الختام.



وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن استكملت ورشه الرسم للاطفال وشارك عدد من الأطفال من سكان القنطره شرق، وقام الأطفال بتنفيذ بعض الرسومات من المناظر الطبيعية أغنية ونال إعجاب الجميع ورشه الرسم على الوجه للأطفال، تدريب قدرية محسن، بالإضافة إلى فقرات اكتشاف مواهب آيات أحمد حمزة، أيسل أحمد ضاحي، أيسل عصام، حبيبه أشرف، أعضاء نادى أدب الطفل بالقنطرة شرق.

جاءت الفعاليات بحضور إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطرة شرق، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.