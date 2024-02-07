الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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غدًا.. مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تستقبل مهرجان حكاوى الدولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستقبل مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في دورته الـ١٣، الخميس والجمعة  ٨ و٩ فبراير الجاري، والمقدم بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك).

تفاصيل المهرجان

وأكدت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات، ولا يقتصر على العروض الفنية المسرحية فقط، حيث يضم ورش عمل تفاعلية لجميع أفراد الأسرة.

وتضم أنشطة اليوم الأول عرض حكي (حكايات لافونتين و(ورشة التوعية ضد التحرش الجنسي) للأطفال وأخرى للكبار، و(قصة أولاد راجح من السيرة الهلالية) وتعريف للأطفال بالقصص التراثية.

كما يضم برنامج المهرجان العديد من الأنشطة المتميزة في اليوم الثاني للعروض، مثل (عرض الطقس العجيب) للتعرف على عجائب الطبيعة من خلال تجارب حيّة تقدم يوم الجمعة الساعة ١٠.٣٠ صباحًا، وكذلك (ورشة اصنع صديقك المفضل) التي تقدم الساعة ٢.٣٠ ظهر الجمع، بالإضافة إلى ورشة زخارف نوبية للتعرف على فنون النوبة.

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