الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الإسماعيلية" تنظم ندوة عن خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع للعاملين بقناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية في مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية ندوة تثقيفية تحت عنوان "خطورة المخدرات على الفرد والمجتمع"، بمركز التدريب والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بحضور عدد من العاملين بمختلف إدارات هيئة قناة السويس.

 ويأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر بين مديرية الصحة بالإسماعيلية وهيئة قناة السويس وتحت رعاية الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية.

التعريف بالمخدرات المُصنعة وأنواعها ومخاطره

تناولت الدكتوره ياسمين الغزولي مدير إدارة السموم بمديرية الصحة بالإسماعيلية نبذة عن المخدرات بين الماضي والحاضر والتعريف بالمخدرات المُصنعة وأنواعها ومخاطرها وطرق إدمانها، والتي لا تقتصر على فئة معينة، لكنها تستهدف كافة فئات المجتمع وكذلك التوعية بأنواع المواد المخدرة وتاثيرها على الإنسان، والآثار التي تصاحب المتعاطى والمدمن وصولًا إلى مسببات الوفاة المتعلقة بإدمان المخدرات.
 
وتابع وائل يوسف، أخصائي الإعلام بمركز المشورة والفحص الاختياري للإيدز، بالإشارة إلى كيفية التعامل الأمثل مع المدمن والنتائج المترتبة فى حالة تأخير قرار الإقلاع عن الإدمان، واستكمل بإلقاء الضوء على دور مركز المشورة والفحص الاختيارى التابع لوزارة الصحة والسكان بمدينة الاسماعيلية والذى يقدم الخدمة العلاجيه والدعم النفسى لمرضى الإيدز بالمجان وفى خصوصية وسرية تامة، كما يتولى الرد على جميع الاستفسارات بمعرفة نخبة من الأطباء والمتخصصين.

تأتى هذه الندوة استكمالا لما تنتهجه إدارة الإعلام والتربية السكانية، برئاسة الدكتوره جيهان سامى من توسيع خطة التغطية، لندوات نشر التوعية الصحية بخطورة الإدمان بالمؤسسات والهيئات الحكومية، مراكز الشباب وغيرها لرفع الوعى الصحى لدى جميع فئات المجتمع.

فحص مجاني مبكر عن الأمراض المزمنة للعاملين في هيئة قناة السويس 

وعلى هامش الندوة واصل فريق مبادرة "100 مليون صحة"، تقديم الفحص المجاني المبكر عن الأمراض المزمنة " الضغط والسكر والاعتلال الكلوي" للعاملين بهيئة قناة السويس.

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