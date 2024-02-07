الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالاسم ورقم الجلوس.. وكيل الأزهر بالإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2024

الدكتور محمد ‏الضويني
الدكتور محمد ‏الضويني

اعتمد الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر بالإسماعيلية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (185908) طالب وطالبة، حضر منهم( (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (178014) طالب وطالبة، حضر منهم (173028)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50 % (32988 ) بنسبة ( 19.07%).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل  القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

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بوابة الأزهر الإلكترونية 

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، من خلال الرابط التالي من هنا.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية للازهر الشريف بالإسماعيلية 

فيما يبحث العديد من أولياء الأمور وأهالي محافظة الإسماعيلية على نتائج أولادهم في الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، لمعرفة النتيجة والاطمئنان على مستوى أولادهم.

وحصلت “ الدستور ” على رابط نتيجة للشهادتين الابتدائية والإعدادية للازهر الشريف ‏للعام الدراسي 2023- 2024م.

واذا كنت تريد الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية أو الإعدادية للفصل الدراسي الأول للازهر الشريف الدخول على الرابط التالي هنا.

وذلك في إطار خدمات النتائج التي تقدمها جريدة الدستور لكافة الصفوف الدراسية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسماعيلية رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بالإسماعيلية نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بالإسماعيلية رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بالإسماعيلية الشهادة الاعدادية الازهرية الإعدادية الأزهرية 2024

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