"مشروعي من بيئتي" نشاط تعليمي لنشر الوعي البيئي بمطروح الأزهرية

أعلنت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم، تنفيذ توجيه الدراسات الاجتماعية لنشاط تعليمي وتثقيفي لتلاميذ المرحلة الابتدائية “نماذج محاكاة” لعدد من المشاريع التنموية، تهتم بالبيئة والحفاظ عليها، من خلال استغلال مواردها الطبيعية، بدءًا من غدا الثلاثاء 6/2 حتى الخميس 8/2/20240، بمقر معهد د/ عبد الحليم محمود.

_ نشر الوعي البيئي

وأوضحت أمل السباعي معلم أول دراسات اجتماعية ومسئول النشاط، أن الهدف من النشاط هو نشر الوعي البيئي لدي التلاميذ، وغرس مفهوم الحفاظ على البيئة وحمايتها، كذلك تنمية مهاراتهم وتوليد الأفكار الإبداعية، وتقييم الأثر البيئي، واكتشاف المواهب العلمية، من خلال استغلال موارد البيئة المحيطة بالمحافظة مثل «طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية»، في تنفيذ عدد من المشاريع للطاقة النظيفة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والمياه، لتحقيق التنمية المستدامة.

_المشروعات التنموية

وأشارت أمل السباعي إلى تنفيذ زيارة ميدانية في نهاية النشاط إلى إحدى المشروعات التنموية التي تعمل بالطاقة النظيفة بالمحافظة، كنموذج عملي توضيحي للتلاميذ.

_ الأنشطة الطلابية

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس المنطقة الأزهرية، على دعمه الكامل لكافة الأنشطة الطلابية، والأفكار المنتجة الإبداعية، وتشجيعهم على المشاركة في صناعه المستقبل وبناء مجتمع أكثر تحفيزًا وتقدمًا.

وفى سياق اخر كان قد قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فى بيان اعلامي سابق له إن توجيه عام التربية الموسيقية حقق المركز الرابع على مستوي الجمهورية في مسابقات التربية الخاصة الموسيقية، والتي تم تنظيمها تحت إشراف الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة.

_منتصف العام الدراسى

وأشاد وكيل تعليم مطروح بإنجاز التربية الموسيقية وحصول «تعليم مطروح» على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر والتقدير لإيناس رمزي الموجه العام وموجهي المادة، مطالبا الموجهين والمعلمين ببذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل وتفعيل خطة الأنشطة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، للحفاظ على المستوى المتقدم والمتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كافة الأنشطة والتطلع دائمًا لمراكز أفضل ومستوى أعلى.