السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح" رابع الجمهورية في مسابقة التربية الخاصة الموسيقية

مسابقة التربية الخاصة
مسابقة التربية الخاصة الموسيقية

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن توجيه عام التربية الموسيقية حقق المركز الرابع على مستوي الجمهورية في مسابقات التربية الخاصة الموسيقية، والتي تم تنظيمها تحت إشراف الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة. 

_منتصف العام الدرلسى

وأشاد وكيل تعليم مطروح بإنجاز التربية الموسيقية وحصول «تعليم مطروح»  على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر والتقدير لايناس رمزي الموجه العام وموجهي المادة، مطالبا الموجهين والمعلمين ببذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل وتفعيل خطة الأنشطة خلال إجازة منتصف العام الدرلسى، للحفاظ على المستوى المتقدم والمتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كافة الانشطة  والتطلع دائمًا لمراكز أفضل ومستوى أعلى.

وأوضح مدير المديرية،  أن حصول مطروح على المراكز الأولي جمهوريا في عديد من المسابقات المركزية بأنشطة  الموسيقي والمسرح والالقاء الشعري والتحدث بالفصحى والتربية الاجتماعية والتربية الرياضية والكشفية خلال الأعوام الثلاث الماضية يعد نتاج مستحق لجهد متواصل فى  تدريب أبنائنا الطلاب الموهوبين واستمرارا لسلسلة الإنجازات التي حققها «تعليم مطروح» هذا العام  

توفير المناخ التربوي

وأشار وكيل الوزارة أن تعليم مطروح حريص علي تقديم كافة أوجه الدعم وتوفير المناخ التربوي المناسب لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين، وتحفيزهم وتكريمهم  من أجل تشجيعهم مما يساهم في تفوقهم وتميزهم علميا وثقافيا وفنيا.

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز التربية الموسيقية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.

تعليم مطروح وكيل تعليم مطروح المركز الرابع على مستوى الجمهورية التربية الخاصة الموسيقية مطروح

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