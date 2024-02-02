الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد 48 ساعة ممطرة.. استقرار الأحوال الجوية في مطروح (صور)

شوارع مطروح
شوارع مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، صباح اليوم الجمعة، استقرارل في حالة الطقس بعدما شهدت المدينة سقوط للأمطار الرعدية الغزيرة التي استمرت على مدار يومين.

استمرار رفع حالة الطوارئ

وأكدت محافظة مطروح استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور. 

وكانت قد واصلت فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح جهودها على مدار الساعة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي ومدخل المدينة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.  

_فرق الطوارئ

أكد عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي سابق، مواصلة عمل فرق الطوارئ بمجلس المدينة علي مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المركز منذ فجر اليوم، تيسيرًا علي المواطنين لفتح الشوارع في ظل الطقس غير المستقر التي تشهدها المدينة.

وشدد رئيس مرسة مطروح، على فرق الطوارئ وإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربًا.

وأعلن عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
شوارع مطروح
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مدينه مرسي مطروح سقوط للأمطار الرعدية الغزيرة مطروح استقرار حالة الطقس امطار غزيرة

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