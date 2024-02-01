الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمطروح

إزالة وسحب مياة الأمطار
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تكثيف جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، التي شهدت أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة وحالة من عدم الاستقرار مع انخفاض درجات الحرارة، اليوم الخميس، مع الدفع بسيارات ومعدات إزالة تراكمات المياة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجه محافظ مطروح،  لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة مياه الأمطار وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، والاطمئنان على مخرات السيول ومنع أى حواجز أمام المياه  مع الدفع بسيارات لإزالة أي نقاط لتجمعات مياه  الأمطار  لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

وفي السياق ذاته، كانت قد شهدت مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة أغرقت الشوارع والميادين، وأعلنت محافظة مطروح عن استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين وحلها

وأعلنت محافظة مطروح، عن استمرار عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثماني لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.  

إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
إزالة وسحب مياة الأمطار من الشوارع الرئيسية
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محافظ مطروح إزالة وسحب مياه الأمطار أمطار رعدية غزيرة الشوارع الرئيسية والفرعية مطروح

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