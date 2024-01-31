محافظ مطروح يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 79.3 %

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بنسبة عامة ٧٩،٣ %.

المتقدمون للامتحانات

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول ١١٤٦٢ طالبا وطالبة حضر منهم ١٠٤٩٩ نجح منهم ٨٣٣١ طالبا بنسبة ٧٩،٣ %، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بالادارات التعليمية كالتالي بإدارة العلمين ٨٤،٢ %، وإدارة البنجر ٨٣،٤%، وإدارة سيوة ٨١،٩%، وإدارة النجيلة ٨٠،٦%، وإدارة مطروح ٧٩،٩%، وإدارة الحمام ٧٩،٧%، وإدارة الضبعة ٧٤،٤%، وإدارة السلوم ٧٣،١%، وإدارة براني ٧٢،٣%.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، نسبة نجاح الطلاب لنظام المنازل بلغت ٧٠،٤%، بعدد ٨١ طالب من إجمالي ١٤٦ طالبا وطالبة، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية المهنية ٦٧%.

وفي سياق آخر، اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، للمراحل الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والفنية بمطروح، التي تبدأ من يوم 3 يناير المقبل، وتنتهي 24 يناير 2024.

وأكد محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كل سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية، كالتالي امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة من 3 حتى 11 يناير 2024، وامتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 21 يناير حتى 24 يناير 2024.