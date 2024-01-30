الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يلتقى مسؤول تدريب برنامج "المرأة تقود" بالمحافظات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة ٱيه عبد السلام، مسؤل تدريب برنامج المرأة تقود بمطروح، والذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بقاعات مكتبة مصر العامة بمطروح بمشاركة 41 سيدة بمطروح ضمن المرحلة الثانية،وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية.

 

ويشارك في البرنامج الذى تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع ضمن المرحلة الثانية بمحافظة مطروح عدد 41 سيدة من العاملين بعدد من الجهات بمطروح. 


وأشاد محافظ مطروح، بفعاليات البرنامج مع تقديم كافة الدعم وتذليل العقبات  لإنجاح جهود البرنامج لرفع كفاءة وتدريب المشاركات بالبرنامج وتأهيلهم بمزيد من الخبرات والتجارب مع التفاعل وتبادل المعرفة  بما يعمل على خلق مزيد من الكوادر النسائية القادرة بالقطاعات التنموية والخدمية المختلفة على مواكبة جهود التنمية والارتقاء بالمستوى الوظيفي  بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء والعمل وتقديم الخدمات للمواطنين موجها الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على جهودها وما يبذل من تطوير في منظومة التدريب. 


يشارإلى أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة. مع تبادل الخبرات. 

 

وفى سياق آخر، انطلق امس فعاليات مؤتمرالتدخلات العاجلة لتحسين الوضع السكاني بمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضورالدكتورطارق توفيق نائب وزيرالصحة والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ والدكتورة سليمة عبدالرحيم مدير عام المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وإيمان لملوم، مقررة المجلس القومي للسكان، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف.

محافظ مطروح برنامج المرأة تقود الأكاديمية الوطنية للتدريب مطروح برنامج المرأة تقود بمطروح

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