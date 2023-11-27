الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود" ويوجه بتحقيق أقصى استفادة

محافظ مطروح يتابع
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود"

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير للقيادة السياسية والدولة المصرية على الاهتمام الكبير بالمرأة المصرية وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا مع تولى العديدات منهن المناصب القيادية من وزيرات ونائبات بالمجالس النيابية ونائبات للوزراء والمحافظين وقاضيات ووكلاء نيابة، وغيرها من المناصب القيادية

جاء ذلك خلال حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تفقد فعاليات البرنامج التدريبى المرأة تقود الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظات الجمهورية، وذلك بقاعات مكتبة مصر العامة ترافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح. 

٥١ سيدة من العاملين بعدد من الجهات 


وأوضح محافظ مطروح أن يشارك في البرنامج الذى تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع عدد ٥١ سيدة من العاملين بعدد من الجهات بمطروح مقدما الشكر والتقدير للأكاديمية الوطنية للتدريب، على رأسها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
التي من خلالها وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية تم إطلاق برنامج المرأة تقود في المحافظات لتمكين وتدريب المرأة على المهام القيادية والمشاركة الفعالة في عجلة التنمية. 

برنامج المرأة تقود

وأشار إلى أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات، وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة، ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة مع تبادل الخبرات، متمنيا التوفيق لجميع المتدربات، وموجها بأهمية تحقيق أقصى استفادة والالتزام وارتفاع نسبة الحضور لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جهة عمل المتدربات المشاركات في الدورة بالتفرغ خلال فترة التدريب التى تستمر لنحو ثلاثة أسابيع، مع تذليل كافة العقبات.

محافظ مطروح يتابع برنامج
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود
محافظ مطروح يتابع برنامج
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود
محافظ مطروح يتابع برنامج
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود
محافظ مطروح يتابع برنامج
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود
محافظ مطروح يتابع برنامج
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود
محافظ مطروح يتابع برنامج
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود
محافظ مطروح يتابع برنامج
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود
محافظ مطروح يتابع برنامج
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود
محافظ مطروح يتابع برنامج
محافظ مطروح يتابع برنامج "المرأة تقود
IMG-20231127-WA0040
IMG-20231127-WA0040
محافظ مطروح مطروح الدولة المصرية المرأة تقود بالمحافظات المصرية الأكاديمية الوطنية لتدريب

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