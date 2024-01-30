الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الاثنين المقبل.. انطلاق تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة شيخ الأزهر بمطروح

رئيس أزهر مطروح
رئيس أزهر مطروح

أعلنت إدارة شئون القرآن، بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أن تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2023 - 2024، سوف تنطلق الاثنين المقبل، ولمدة أربعة أيام، لمختلف المستويات التعليمية من طلاب المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية، وأروقة الأزهر، وذلك بعد اجتيازهم لتصفيات المرحلة التي عقدت في شهر نوفمبر 2023.

_ المنطقة الأزهرية

وأشار مدير إدارة شئون القرآن، فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، إلى أن الاختبارات ستعقد بمقر ديوان عام المنطقة الأزهرية، وستكون إلكترونية "صوتًا" و"صورة"ضمانًا للشفافية وتحقيق المساواة بين الجميع حيث تضم المسابقة أربعة مستويات، هي: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ 20 جزءًا، وحفظ 10 أجزاء، وفقًا للشروط المقررة.

 

_التصفية المؤهلة للمسابقة

وحددت منطقة مطروح الأزهرية، جدول مواعيد إجراء التصفية المؤهلة للمسابقة السنوية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للقرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية، والمكاتب الأهلية، والرواق الأزهري، للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث جاءت كالتالي:

- الإثنين 5/2/2824: (معهد فتيات مطروح النموذجي؛ بنين عمر بن عبد العزيز «الإعدادي الثانوي»؛ فتيات عمر بن عبد العزيز «الإعدادي الثانوي»؛ معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي.

- الثلاثاء 6/2/2024: معهد د/ عبد الحليم محمود الابتدائي؛ خالد بن الوليد الابتدائي؛ سملا «الابتدائى-الاعدادي»؛ مطروح النموذجي الابتدائى؛ مطروح الابتدائي؛ براني «الابتدائي- الاعدادي- الثانوي»، الكويت بالنجيله «الاعدادي- الثانوي».

-الأربعاء 7/2/2024: معهد( بنجر 27 الابتدائي- معهد بنجر 27 فتيا«الاعدادي- الثانوي»؛ معهد بنين الحمام «الاعدادي- الثانوي»؛ معهد فتيات الحمام «الاعدادي- الثانوي»؛ معهد الحمام الابتدائي- معهد الضبعه «الاعدادي- الثانوي»؛ معهد الضبعه الابتدائي؛ رواق الضبعه؛ معهد بنين مطروح «الاعدادي- الثانوي»؛ معهد فتيات مطروح؛ معهد العلي بن سلطان؛ معهد فتيات سيوه «الاعدادي -الثانوي»؛ معهد سيوه الابتدائي؛ معهد الدكرور؛ مكتب اشرف مرعي؛ مكتب عبد المنعم راغب؛ مكتب ياسر فتح هاشم، مكتب؛ مطروح؛ مكتب انور بكرين محمد؛ مكتب يوسف مالم؛ مكتب عبد المجيد محمد؛ مكتب مستور هارون.


-الخميس 8/2/2024: مكتب سنية عبد الهادي؛ مكتب سماح صبحي؛ مكتب عبد القادر مهدي؛  مكتب فرج مصطفى؛ مكتب صالح هواري؛ مكتب احمد نوح؛ مكتب محمد عبد الله؛ مكتب ايهاب رجب؛ مكتب يوسف سعد؛ مكتب مروه خليفه؛ مكتب احمد عيد؛مكتب سميره صابر؛ مكتب عبد الحكيم خليفه؛ مكتب صفيه عاصم؛ مكتب راتب الاسود؛ بالإضافة إلى التخلفات.

إدارة شئون القرآن منطقة مطروح الأزهرية حفظ القران الكريم مطروح تصفيات المرحلة المؤهلة

مواد متعلقة

أزهر مطروح: ختام امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى للفصل الدراسى الأول

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى