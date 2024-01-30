الاثنين المقبل.. انطلاق تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة شيخ الأزهر بمطروح

أعلنت إدارة شئون القرآن، بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أن تصفيات المرحلة المؤهلة لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، للعام الدراسي 2023 - 2024، سوف تنطلق الاثنين المقبل، ولمدة أربعة أيام، لمختلف المستويات التعليمية من طلاب المعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية، وأروقة الأزهر، وذلك بعد اجتيازهم لتصفيات المرحلة التي عقدت في شهر نوفمبر 2023.

_ المنطقة الأزهرية

وأشار مدير إدارة شئون القرآن، فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، إلى أن الاختبارات ستعقد بمقر ديوان عام المنطقة الأزهرية، وستكون إلكترونية "صوتًا" و"صورة"ضمانًا للشفافية وتحقيق المساواة بين الجميع حيث تضم المسابقة أربعة مستويات، هي: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ 20 جزءًا، وحفظ 10 أجزاء، وفقًا للشروط المقررة.

_التصفية المؤهلة للمسابقة

وحددت منطقة مطروح الأزهرية، جدول مواعيد إجراء التصفية المؤهلة للمسابقة السنوية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للقرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية، والمكاتب الأهلية، والرواق الأزهري، للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث جاءت كالتالي:

- الإثنين 5/2/2824: (معهد فتيات مطروح النموذجي؛ بنين عمر بن عبد العزيز «الإعدادي الثانوي»؛ فتيات عمر بن عبد العزيز «الإعدادي الثانوي»؛ معهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي.

- الثلاثاء 6/2/2024: معهد د/ عبد الحليم محمود الابتدائي؛ خالد بن الوليد الابتدائي؛ سملا «الابتدائى-الاعدادي»؛ مطروح النموذجي الابتدائى؛ مطروح الابتدائي؛ براني «الابتدائي- الاعدادي- الثانوي»، الكويت بالنجيله «الاعدادي- الثانوي».

-الأربعاء 7/2/2024: معهد( بنجر 27 الابتدائي- معهد بنجر 27 فتيا«الاعدادي- الثانوي»؛ معهد بنين الحمام «الاعدادي- الثانوي»؛ معهد فتيات الحمام «الاعدادي- الثانوي»؛ معهد الحمام الابتدائي- معهد الضبعه «الاعدادي- الثانوي»؛ معهد الضبعه الابتدائي؛ رواق الضبعه؛ معهد بنين مطروح «الاعدادي- الثانوي»؛ معهد فتيات مطروح؛ معهد العلي بن سلطان؛ معهد فتيات سيوه «الاعدادي -الثانوي»؛ معهد سيوه الابتدائي؛ معهد الدكرور؛ مكتب اشرف مرعي؛ مكتب عبد المنعم راغب؛ مكتب ياسر فتح هاشم، مكتب؛ مطروح؛ مكتب انور بكرين محمد؛ مكتب يوسف مالم؛ مكتب عبد المجيد محمد؛ مكتب مستور هارون.



-الخميس 8/2/2024: مكتب سنية عبد الهادي؛ مكتب سماح صبحي؛ مكتب عبد القادر مهدي؛ مكتب فرج مصطفى؛ مكتب صالح هواري؛ مكتب احمد نوح؛ مكتب محمد عبد الله؛ مكتب ايهاب رجب؛ مكتب يوسف سعد؛ مكتب مروه خليفه؛ مكتب احمد عيد؛مكتب سميره صابر؛ مكتب عبد الحكيم خليفه؛ مكتب صفيه عاصم؛ مكتب راتب الاسود؛ بالإضافة إلى التخلفات.