رئيس جامعة مطروح يفتتح السوق الخيري الأول لكلية التربية للطفولة المبكرة

افتتح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، السوق الخيري الأول الذي نظمته كلية التربية للطفولة المبكرة، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة مروة عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة لعدد من العمداء والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب.

اهتمام الجامعة بنشر ثقافة التكافل المجتمعي

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن إقامة هذا السوق الخيري جاء في إطار اهتمام الجامعة بنشر ثقافة التكافل المجتمعي، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه كافة منسوبيها، وتفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، مشيدًا بالتنظيم المميز للمعرض، والجهد المبذول، وتوفير عدد كبير من المستلزمات بأقل الأسعار.

محتويات المعرض

وأوضحت الدكتورة سهى أمين، أن المعرض اشتمل على توفير عدد كبير من الملابس الجاهزة "رجالي، حريمي، أطفال" بالإضافة للشنط والإكسسوارات، مضيفةً أن المعرض قدم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية، متوجهةً بخالص الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض.

أسبوع ريادة الأعمال

وفى سياق آخر، كان قد قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، فى بيان اعلامي سابق له، إن نادي ريادة الأعمال بالجامعة ينظم فعاليات أسبوع ريادة الأعمال في دورته الثانية بعنوان "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في جامعة مطروح"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتورة جلال أبو خديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور أحمد المهدي مدير الحاضنة التكنولوجية نماء، والدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال، والدكتور أحمد محجوب مدير مكتب TICO، وعدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

رئيس جامعة مطروح

رئيس جامعة مطروح

رئيس جامعة مطروح

رئيس جامعة مطروح

رئيس جامعة مطروح