الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأفكار الريادية للمشروعات الخضراء".. معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح (صور)

معسكر تدريبي لطلاب
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، إن نادي ريادة الأعمال بالجامعة ينظم معسكرًا تدريبيًا تحت عنوان: "الأفكار الريادة والمشروعات الخضراء"، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

حضر المعسكر كل من الدكتور جلال أبو خديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال، الدكتور أحمد محجوب مساعد مدير النادي، و44 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة.

الاستفادة من الأفكار الابتكارية

وأكد “النجار” حرص الجامعة على تقديم أوجه الدعم لنادى ريادة الأعمال، مشيدًا بالخدمات المتميزة التي يقدمها للطلاب، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفكري والريادى لديهم، وتشجعهم على الاستفادة من الأفكار الابتكارية وخلق المشروعات الخاصة بهم، داعيًا الجميع للعمل بجدية لرفعة شأن بلدنا الحبيب مصر.

كيفية اختيار الأفكار الابتكارية

من جانبه، أشار الدكتور جلال أبو خديجة، إلى أن المعسكر التدريبي يأتي ضمن سلسلة التدريبات التي يقدمها نادى ريادة الأعمال مجانًا لطلاب الجامعة، حيث يتم مساعدة الطلاب على كيفية اختيار أفكار ابتكارية بهدف إنشاء شركات ناشئة ربحية خاصة بهم، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الاعمال والابتكار بين طلاب الجامعات المصرية.

رفع كفاءة الطلاب وتنمية التفكير الريادي

وأوضح الدكتور محمد محمود زين، استشارى ريادة الأعمال والابتكار، أن المعسكر التدريبي يضم عدد من الورش والتدريبات؛ بهدف رفع كفاءة الطلاب وتنمية التفكير الريادي لديهم، والتعريف بكيفية تصميم المشروعات الخضراء، مؤكدًا أن أجندة التدريب تشمل إيجاد حلول ابتكارية من خلال استخدام الطرق المختلفة لتوليد الأفكار مثل العصف الذهني والخرائط الذهنية، وكذلك تطبيق الحلول المطروحة، التعريف بالتسويق الرقمي، كيفية اختيار سوق مناسبة، التعريف بالأشكال القانونية للمشروعات، عرض نماذج مختلفة من الأفكار الخضراء وريادة الأعمال.

معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح

معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
معسكر تدريبي لطلاب جامعة مطروح
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