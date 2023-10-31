الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شعيب" يشارك في الجلسة 69 بمجلس جامعة مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في مجلس جامعة مطروح بجلستة الـ69 اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح وبحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء كليات الجامعة. 

دور مصر الإقليمى والدولى وتأييد كافة قرارات القيادة السياسية


وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دور مصر الإقليمى والدولى وتأييد كافة قرارات القيادة السياسية المصرية تجاه الحفاظ على الأمن القومى المصرى ومساندة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في أرضه مع جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة. 

_ نجاح مهرجان التمور الدولة السابع بسبوة


وأشار محافظ مطروح إلى نجاح مهرجان التمور الدولة السابع بسبوة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى ووزارة الصناعة واستضافة واحة سيوة أكثر من ٩ دول شقيقة وصديقة بمشاركة ٩٥ عارض من أكبر الشركات المنتجة والمصنعة للتمور.

جهود جامعة مطروح في  دعم الحركة السياحية

وتناولت الجلسة أهمية ودور جامعة مطروح بالتعاون مع جهود أجهزة المحافظة التنفيذية في خدمة وتنمية المجتمع المحلي، ومنها العمل على الدفع بمزيد من القوافل البيطرية بالتعاون بين كلية الطب البيطري ومديري الطب البيطري بالمحافظة، كذلك جهود جامعة مطروح في دعم الحركة السياحية بالمحافظة مع إعداد المزيد من الدراسات ودورات التدريب والتأهيل للطلاب بكلية السياحة في عدد من فنادق المحافظة، واكتساب مزيد من الخبرات ومتابعة تفعيل توصيات المؤتمرات السياحية.

تفعيل عدد من الدراسات والأبحاث التي اهتمت بخدمة المجتمع المحلى


وأشار رئيس جامعة مطروح إلى جهود كليات الجامعة في تفعيل عدد من الدراسات والأبحاث التي اهتمت بخدمة المجتمع المحلي، منها الدراسات الخاصة بالحفاظ على ثروة أغنام البرقي التي تتميز بها مطروح، وكذلك دراسة خاصة بالأنيميا المنجلية، ومقاومة الآفات في أشجار النخيل والزيتون وغيرها.

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محافظ مطروح جامعة مطروح مجلس جامعة مطروح خدمة المجتمع المحلى الدراسات والابحاث

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