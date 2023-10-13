مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية تحصل على أعلى تقييم للمجلات العلمية

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، إن مجلة الجامعة للعلوم التربوية والنفسية التي تصدرها كلية التربية؛ حصلت على سبعة نقاط، وهو أعلى تقييم طبقًا للمجلات المصرية والمحلية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

الاهتمام بالمجلات العلمية

وهنأ الدكتور مصطفى النجار، جميع القائمين على المجلة، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بالمجلات العلمية، بما يسهم في وضع الجامعة في المكانة التي تستحقها ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

من جهته، توجه الدكتور أيمن مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية التربية وجميع القائمين على المجلة، بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى النجار، لدعمه الدائم للباحثين وللبحث العلمي بالجامعة، متمنين دوام التقدم والرقي لجامعة مطروح تحت قيادته.

جامعة مطروح تصدر 6 مجلات علمية إلكترونية مُحكمة

جديد بالذكر، إن الجامعة تصدر ست مجلات علمية إلكترونية مُحكمة، وتشمل مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية، مجلة العلوم التطبيقية الرياضية، مجلة JDEA بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، مجلة مطروح للطب البيطري، مجلة السياحة والضيافة والتراث(JTHH)، مجلة Journal of Applied Geosciences and Energy، بكلية علوم البترول والتعدين.