إعدام مواد غذائية فاسدة في حملات تفتيشية بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مواصلة جهود المحافظة في تكثيف الحملات والمرور لإحكام الرقابة على المطاعم والمحال التجارية للوقوف على المعروض من السلع والمواد الغذائية والاطمئنان علي سلامتها حرصا على صحة وسلامة المواطنين، نظمت لجنة المرور على المطاعم بمطروح برئاسة الإدارة العامة للسياحة وبالتعاون مع المديريات والإدارات المعنية حملة تفتيشية على عدد من المطاعم والمحال.

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي



وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة رئيس اللجنة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر نظافة لعدم استكمال الشهادات الصحية وكذلك تحرير 3 إنذارات منها عدم الالتزام بالسلامة والصحة المهنية ومخالفات عمل شهادات صحية وبيئية كما تم إعدام كمية 30 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفى سياق آخر كان قد وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، بتكثيف جهود متابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على جودتها وسلامتها ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع أو غش حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع المرور الدوري على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين.

تموين مطروح يعلن ضبط سلع منتهية الصلاحية

صرحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح، أن المديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح نظمت عدة حملات تموينية من إدارات الرقابة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمديرية وإدارة تموين مطروح وذلك على المنشآت التموينية من مخابز بلدية ومستودعات دقيق وكذلك الأسواق والمحال التجارية.

جرى ضبط العديد من المخالفات التموينية الهامة من ضمنها ضبط أحد المحلات يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية عبارة عن أجبان وبسكويت وعسل وحلاوة طحينية بعدد 970 قطعة مختلفة الحجم والشكل وكلها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك ضبط أحد محلات بيع الكشري قام باستغلال علامة تجارية مسجلة، بالإضافة إلى عدد 55 مخالفة منها 7 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 مخالفات بيع سجائر وسكر معبأ بأزيد عن السعر الرسمي، و6 مخالفات عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد ( مخابز بلدية)، و٤ مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ببعض المخابز، و١٤عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، و13 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع و5 مخالفات عرض لحوم طازجة للبيع وغير مغطاة ومخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص،وتم التحفظ على المضبوطات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وقيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

حملات تفتيشية بمطروح

حملات تفتيشية بمطروح

حملات تفتيشية بمطروح

حملات تفتيشية بمطروح

حملات تفتيشية بمطروح