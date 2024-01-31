مطروح تشارك فى معرض الجيزة الثانى للتراث والحرف اليدوية

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن مشاركة المحافظة بمعرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية من خلال وفد من المحافظة، برئاسة المهندس حسين السينى سكرتير عام المساعد للمحافظة وبمشاركة عدد 15 عارضا فى الفترة من 30 يناير 2024 ولمدة ثلاثة أيام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة والذي يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمنى فى مصر وبمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية كاليمن والصين وبيرو والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا وعارضين من محافظات الجيزه والفيوم وأسوان والمنوفية ومحافظة المنيا.

المنتجات البيئية المتنوعة

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمطروح رئيس لجنة المعارض، أنه بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمشاركة الجيدة بالمعرض مع تقديم كل التيسيرات وبالتعاون بين إدارة السياحة ووحدة أيادى مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة حيث تمت المشاركة بالعديد من المنتجات البيئية المتنوعة والمتميزة التى تشتهر بها المحافظة من التمور والزيتون والمنتجات اليدوية الحرفية والتراثية المتنوعة بمشاركة منتجات عدد 15 عارضا من مطروح وسيوة فى المعرض من ضمن 55 من العارضين من الدول والمحافظات بمنتجات متنوعة كالملابس والسجاد وبعض المنتجات الغذائية والإكسسوارات والأنتيكات وغيرها.



وأكد محافظ مطروح اهتمام المحافظة بالحرف التراثية واليدوية والحرص على المشاركة فى العديد من الفعاليات والمعارض لفتح منافذ تسويقية لهم في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل.