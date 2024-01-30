رئيس مدينة مرسى مطروح: رفع تراكمات مياه الأمطار أعلى الطريق الدولي

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي من خلال فرق الطوارئ ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس الغير مستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

_ فرق الطوارئ

وأكد علي مواصلة جهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المركز منذ الصباح تيسيرًا علي المواطنين، وذلك في اطار تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياة.

_رفع تجمعات مياه الامطار

وأوضح عبد المجيد بانه يتم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار من الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

وشدد رئيس المدينة، علي ادارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القري برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الامطار بنطاق الاحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربًا، في حالة الطقس الغير مستقر طبقا لتقارير هيئة الارصاد الجوية.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158 / 0464935266.

وفى سياق آخر، كان قد تابع اللواء خالد شعيب، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم. وذلك بعد تعرض عدد من مدن محافظة مطروح منذ مساء أمس الاثنين لأمطار من متوسطة إلى خفيفة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

جانب من رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار

جانب من رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار

جانب من رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار

جانب من رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار

جانب من رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار

جانب من رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار

جانب من رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار

جانب من رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار

جانب من رفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار