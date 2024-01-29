الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"عطاء تضحية ووفاء بالعهد" ندوة احتفالا بأعياد الشرطة في إعلام مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد مركز إعلام مطروح اليوم ندوة تثقيفية بعنوان "عيد الشرطة: عطاء، تضحية، وفاء بالعهد" اليوم في المكتبة العامة بمطروح.

وشهدت الندوة حضور اللواء حسام الغزولي، مساعد مدير أمن مطروح، وعدد من ممثلي القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية. بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة، وذلك تقديرًا لتضحياتهم في سبيل الوطن.

وخلال الندوة، أكد الدكتور حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، أهمية الصمود ومساندة الوطن، وضرورة دعم ومساندة القيادة السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 

من جانبه، أشار الأب كيرلس ميخائيل، راعي كنيسة الملاك بمطروح، إلى أن الشرطة هي جزء من الشعب المصري، وأنها تشعر بأهميتها واهتماماتها. 

وأكد أن دور الشرطة يتمثل في توفير الأمن والسلام للمواطن المصري، وأنهم يستحقون كل التقدير والاحترام كونهم خط الدفاع الأول داخل الوطن.

وأشار العمدة عبد الكريم الصافي رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح إلى أهمية الدور المدنى  والشعبي فى التعاون مع قوات الأمن والشرطة للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار لاستكمال مسيرة التنمية.

ونقل فضيلة الشيخ عبد الحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للحضور، مؤكدا أن مصر محفوظة بدرع وسيف، أما الدرع هو الأزهر الشريف وأما السيف فهم رجال الشرطة والجيش ويمثلون العين الساهرة لحماية هذا الوطن.

وألقى الدكتور محمد منير المتحدث الإعلامي باسم المحافظة الضوء على ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، قائلا إنها ملحمة تاريخية مشرفة لابد من تعريفها للأجيال، مشيرا إلى أن بداية الكفاح ضد الاحتلال البريطاني في مصر كانت على يد المقاومة الشعبية والفدائين الذين كبدوا الاحتلال خسائر فادحة وخاصة فى منطقة القنال وذلك على خلفية إلغاء معاهدة ١٩٣٦ التي عقدها مصطفى باشا النحاس رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت وتصاعد الأمر إلى أن قوات الاحتلال طلبت من الشرطة المصرية المتواجدة بقسم الشرطة بمدينة الإسماعيلية تسليم السلاح وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٥يناير ١٩٥٢. 

وأوضح أن عدد قوات الشرطة في ذلك الوقت بلغ 880 رجلا منهم 80 داخل قسم شرطة الإسماعيلية و٨٠٠ فى الثكنات وأن عدد قوات الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت بلغ 7 آلاف جندى بريطانى مجهز بأحداث الأسلحة والمعدات، ويعكس عدم التناسب بين قوات الشرطة المصرية الباسلة وقوات الاحتلال، وبالطبع لم تستسلم قوات الشرطة المصرية ورفضت تسليم السلاح وقاومت حتى سقط في هذا اليوم ٥٦ شهيدا و٧٣ جريحا، مؤكدا أنه من الدروس المستفادة من هذة الملحمة أن الشعب والشرطة يد واحدة منذ القدم وأن الصمود والمقاومة والوعى للتحديات والأخطار الداخلية والخارجية هى الطريق للبقاء والتنمية والازدهار فى ظل قيادة سياسية حكيمة وراشدة.

1000130748
1000130748
1000130769
1000130769
1000130736
1000130736
1000130757
1000130757
1000130778
1000130778
1000130745
1000130745
1000130799
1000130799
1000130766
1000130766
1000130754
1000130754
1000130775
1000130775
1000130742
1000130742
1000130796
1000130796
1000130763
1000130763
1000130751
1000130751
1000130772
1000130772
1000130760
1000130760
مركز اعلام مطروح عيد الشرطة مكتبة مصر العامة مطروح اعلام مطروح

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل