"تعليم مطروح": فوز طالبتين بالمركزين الثالث والتاسع بمسابقة "الأبحاث وتاريخ الفن والتذوق الفني"

أشاد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بالإنجازات المتواصلة للقطاع التعليمي بحصول طالبتين على المركز الثالث والتاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث وتاريخ الفن والتذوق الفني والتي تتم تحت إشراف مستشار مادة التربية الفنية بالوزارة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة مطروح، أن الطالب عمر إبراهيم أحمد بمدرسة الشيخ عطيوة الجديدة الابتدائية حقق المركز الثالث جمهوريًا في المسابقة الفنية، كذلك حصلت الطالبة أحلام فايز مستور بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في ذات المسابقة.

وأشار وكيل تعليم مطروح، إلى أن إنجاز التربية الفنية يضاف لسلسلة الإنجازات البارزة والمتواصلة للأنشطة التربوية خلال العاميين الماضيين والتي جاءت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر إلى سلوى سمير موجه عام التربية الفنية والموجهين الأوائل والموجهين وإدارة مدرستي الشيخ عطيوة والأمل للصم تقديرًا لهذا الإنجاز الكبير على مستوى الجمهورية والذي جاء تتويجًا للأداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي الماضي.

كما قدم وكيل تعليم مطروح التهنئة إلى معلمي التربية الفنية وكذلك أولياء أمور الطلاب الموهوبين فنيا واصفًا إياهم بشركاء النجاح والإنجاز معتبرًا ذلك تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد ومتمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

وأهدى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، الإنجاز الجديد إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وتوجيهه المستمر بتفعيل كافة الأنشطة التربوية في سبيل مواصلة اكتشاف الجواهر الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة.