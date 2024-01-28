الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطروح الأزهرية تشارك في مبادرة "أطفال الأزهر رسالة سلام" بمعرض الكتاب

مطروح الأزهرية
مطروح الأزهرية

شاركت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاحد، فى مبادرة “ أطفال الأزهر رسالة سلام”، للخط العربي، والتي ينظمها مكتب الابتكار وريادة الأعمال، بجناح الأزهر الشريف، ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي في دورته الـ٥٥.

تهدف الورشة إلى تنشئة جيل واعٍ ومثقف، يهتم بما هو نافع ومفيد، متمسكًا  بتراثه وهويته العربية، لا يفرط أو يستهين بها مهما كلفه الأمر.

الخط العربي

ومن جانبه قدم الفنان محمد سعد، معلم التربية الفنية والخط العربي بالمنطقة، لرواد الورشة  والتي شهدت إقبال كبير وتفاعل من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عامًا، نبذة تعريفية عن أهمية الخط العربي، وميزات وملامح الخطوط وقواعدها، وفق طرق تسهل على الطفل تعلم رسم الحروف في فترة بسيطة، كذلك تم تنفيذ عدد من العبارات واللوحات التي تعبر عن دعم القضية الفلسطينية وتضامنهم معها، وذلك بتعليم الأطفال بعض الأشكال والرموز والعناصر الدالة على السلام.

منطقة مطروح الأزهرية

يذكر أن التربية الفنية  بمنطقة مطروح الأزهرية، قد شاركت بالمعرض الفني بجناح الأزهر باكثر من ١٢ لوحة فنية عبرت عن التراث العربي والقضايا المجتمعية والبيئة، وتنوعت ما بين الفن التشكيلي والطرق علي النحاس والجلد وإعادة التدوير.

 

 امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

 

واختتمت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وسط متابعات مكثفة من قيادات الأزهر بمحافظة مطروح.

وتابع فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير امتحانات النقل، بلجنة بنين مطروح النموذجي، للاطمئنان على حسن الأداء، والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، موجهًا بتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشددًا على فرض الانضباط، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

 

منطقة مطروح الأزهرية مكتب الابتكار وريادة الأعمال أطفال الأزهر رسالة سلام مطروح أزهر مطروح

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