الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شن حملات مكبرة على إشغالات الباعة الجائلين ورفع 450 طن قمامة بمرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة  مرسى مطروح بمحافظة مطروح، عن قيام حملات مكبرة علي مدار اليوم لرفع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة، وأسفرت عن التحفظ ومصادرة وضبط بائعين متجولين بوسط المدينة، وذلك من خلال الحملات المكبرة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.

حملة مكبرة على الأسواق

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح بأن إدارة تحسين البيئة، شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية التي تحتل الأرصفة، وتقوم بإعاقة سير المرور والمشأة علي الأرصفة للمواطنين، وتلوث البيئة والضوضاء بشوارع وسط المدينة، بعد التنبية عليهم أكثر من مرة، بعدم اشغال الطريق والأرصفة، لم يستجيبوا للنداءات، التي تشوه الشكل الحضاري للمدينة، وبناء عليه تم التحفظ ومصادرة عربات الباعة الجائلين.

رفع إشغالات الطريق المخالفة

وأكد رئيس المدينة علي استمرار الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، وعلي أصحاب المحلات التجارية الاستجابة والتعاون مع مجلس المدينة، تفاديًا لتعرض المخالفين للقرارات للمسألة القانونية والغرامة المالية.

رفع 450 طن قمامة

ومن ناحية أخرى تابع عبد المجيد أعمال النظافة العامة من خلال الأعمال اليومية للمدينة بالاحياء التي تقوم يوميا برفع 450 طن قمامة، موجهًا بسرعة نقل القمامة والمخلفات اول بأول من الاحياء والعزب لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة علي فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والاحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

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رئيس مدينة مرسي مطروح حملات مكبرة اشغالات الطريق المخالفة بائعين متجولين مطروح

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