جامعة مطروح تنظم زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، زيارة لوفد ضم عددًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار أن الزيارة جاءت حرصًا من إدارة الجامعة على تثقيف طلابها وتحفيزهم على فهم القضايا والتحديات المحيطة بهم، مؤكدًا على الدور الحيوي لمعارض الكتب في تشكيل وعي الشباب الجامعي.

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن الزيارة شملت تفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية، وجناح وزارة الدفاع وأكاديمية الشرطة والبورصة المصرية، بالإضافة لتفقد عدد من مختلف دور النشر.

ومن جانبهم عبر الطلاب المشاركون في الزيارة عن خالص شكرهم وامتنانهم لإدارة الجامعة، لإتاحة الفرصة للمشاركة في مختلف الفعاليات التي تساهم في صقل معارفهم وتنمية مهاراتهم.