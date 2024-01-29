أمطار متوسطة وغيوم بمرسى مطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لغيوم أغرقت الشوارع والميادين.

_ حالة الطوارىء

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارىء والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.

_ مواجهة حالة الطقس غير المستقر

وفي سياق آخر، كان قد وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فى بيان إعلامي سابق له باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقر مع متابعة غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة مع غرف عمليات مجالس المدن لأى طوارئ وإزالة آثار تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن مع ما شهدته عدد من مدن المحافظة الساحلية اليوم الخميس، من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

كما وجه محافظ مطروح لشركة المياه والصرف الصحي ومجالس المدن والحماية المدنية وقطاع كهرباء مطروح بالاستعداد الجيد للمعدات والمركبات والأفراد للتعامل واتخاذ اللازم أولًا بأول نظرًاً للتغيرات الجوية وتوقع سقوط أمطار غزيرة مع متابعة سيولة مخرات السيول وعدم وجود أي عوائق،

وشهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة عدد من سيناريوهات للأزمات والطوارئ، من خلال التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامةبمطروح، وما يتيحه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة في التعامل الأزمة بدء من تلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات.

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

شوارع مطروح

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