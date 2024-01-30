الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حزمة برامج تدريبية لتوعية شباب مطروح بأهمية المبادرات المجتمعية

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح

قال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، إن هناك حزمة من البرامج التدريبية يتم تنفيذها على أرض المحافظة لتوعية الشباب والنشئ بأهمية المبادرات المجتمعية.

_ نتشارك

وأوضح "رفاعي" في تصريحات لـ"الدستور" أن من بين تلك التدريبات برنامج "نتشارك" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة "يونيسيف"؛ لتدريب الشباب والنشئ على إعداد المبادرات المجتمعية وكيفية تنفيذها، حيث تم وضع خطة لتنفيذ البرنامج في جميع مراكز الشباب بالمحافظة.

_  8 ورش تدريبية

وأضاف أن البرنامج يتضمن 8 ورش تدريبية يتم تنفيذ كل ورشة على مدار 4 أيام من خلال مدربين من أبناء المحافظة تحت إشراف إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، مؤكدًا أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنفيذ عدة برامج أخري خاصة بالشباب والنشئ بناءً على تعليمات وزير الشباب ومحافظ مطروح. 

البرامج التدريبية المبادرات المجتمعية توعية الشباب والنشء مطروح مديرية الشباب والرياضة بمطروح

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