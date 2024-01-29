الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية لـ "بحوث الصحراء" حول جدوى المشروعات الصغيرة بمطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، اليوم الإثنين، نائبًا عن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، دورة تدريبية بعنوان الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات الصغيرة بمحافظات الصحارى من خلال التطبيق العملى لدراسة الجدوى والتقييم الاقتصادي باستخدام برنامج EXCel  بهدف  رفع الوعي للباحثين والفنيين المهتمين بدراسة الجدوى  وتثقيفهم حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات. 

جاء ذلك بحضور كل من “الدكتورة ميسه عبدالهادى مدير شعبة الدراسات الاقتصادية والدكتورة مرفت ابوليزيد  والدكتور أحمد حنفى من مركز بحوث الصحراء  والمهندسة سهير ممدوح مدير مدرسة الزراعة المطرية”، وذلك بمقر القاعة الرئيسية بمبنى مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأوضح الدكتور محمد سالم، أن الهدف من الدورة هو تثقيف الباحثين وطلاب الزراعة المطرية والمهتمين من الشباب بالجامعات حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة.

دراسات الجدوى وتطبيقاتها


وقدّمت الدكتورة ميسه عبدالهادي تعريفًا حول إعداد دراسات الجدوى وتطبيقاتها وأهم ما تتضمنه الدراسة الأولية  عن العرض والطلب المحلى والأجنبي المتوقع على منتجات المشروع، والحصة السوقية المتوقعة ومدى إقبال الناس على شراء المنتج، بالإضافة الى  دراسة أولية عن التكاليف الاجمالية للمشروع وتنقسم إلى تكاليف رأسمالية وتكاليف تشغيلية مع تحديد احتياجات المشروع من عمال ومواد أولية، وبالتالي تحديد جدوى المشروع فنيًا.

تنفيذ المشروع

وأكدت الدكتورة مرفت أبواليزيد، على أهمية الدراسات الجدوى الأولية في تحديد تنفيذ المشروع ويمكن القول بأن خطوات إعداد دراسة الجدوى المالية تتلخص في إعداد القائمة التقديرية للدخل وحساب التدفقات النقدية وقياس مدى ربحية المشروع وحساب التكاليف الاستثمارية والدراسة التمويلية بعد حساب التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل يبدأ القائمين على إعداد دراسة الجدوى في اقتراح الهيكل التمويلي المناسب للمشروع. وينقسم التمويل إلى تمويل داخلي، (تمويل الملاك) وتمويل خارجي (تسهيلات ائتمانية وقروض داخلية وخارجية).

الدراسات المتكاملة والتتابعية

وأشار الدكتور أحمد حنفي إلى أن دراسات الجدوى الفصلية تأتي بعد الدراسات الأولية، موضحًا أهمية الدراسات المتكاملة والتتابعية. 

وأوضح أن الدراسات الفصلية تشمل دراسة السوق، والدراسة الفنية، والدراسة التمويلية والمالية، مع التركيز على قياس ربحية المشروع وتحديد هيكل تمويله مؤكدا على خطوات إعداد الدراسة المالية، مشيرًا إلى أهمية إعداد القائمة التقديرية للدخل وحساب التدفقات النقدية.

وأشار أيضًا إلى أن القائمين على دراسة الجدوى يقترحون هيكل تمويل مناسب للمشروع، يشمل التمويل الداخلي والخارجي.

1000130881
1000130881
1000130891
1000130891
1000130879
1000130879
1000130889
1000130889
1000130877
1000130877
1000130887
1000130887
1000130897
1000130897
1000130885
1000130885
1000130895
1000130895
1000130883
1000130883
1000130893
1000130893
مركز البحوث التطبيقية المشروعات الصغيرة محافظات الصحارى التطبيق العملي مطروح

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الكفن بدلًا من الفستان الأبيض.. كواليس مأساة عروس فى يوم الصباحية بالبحيرة

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

إطلاق نحو 15 صاروخًا من غزة تجاه تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل