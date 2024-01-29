دورة تدريبية لـ "بحوث الصحراء" حول جدوى المشروعات الصغيرة بمطروح (صور)

افتتح الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية، اليوم الإثنين، نائبًا عن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، دورة تدريبية بعنوان الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات الصغيرة بمحافظات الصحارى من خلال التطبيق العملى لدراسة الجدوى والتقييم الاقتصادي باستخدام برنامج EXCel بهدف رفع الوعي للباحثين والفنيين المهتمين بدراسة الجدوى وتثقيفهم حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

جاء ذلك بحضور كل من “الدكتورة ميسه عبدالهادى مدير شعبة الدراسات الاقتصادية والدكتورة مرفت ابوليزيد والدكتور أحمد حنفى من مركز بحوث الصحراء والمهندسة سهير ممدوح مدير مدرسة الزراعة المطرية”، وذلك بمقر القاعة الرئيسية بمبنى مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأوضح الدكتور محمد سالم، أن الهدف من الدورة هو تثقيف الباحثين وطلاب الزراعة المطرية والمهتمين من الشباب بالجامعات حول إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة.

دراسات الجدوى وتطبيقاتها



وقدّمت الدكتورة ميسه عبدالهادي تعريفًا حول إعداد دراسات الجدوى وتطبيقاتها وأهم ما تتضمنه الدراسة الأولية عن العرض والطلب المحلى والأجنبي المتوقع على منتجات المشروع، والحصة السوقية المتوقعة ومدى إقبال الناس على شراء المنتج، بالإضافة الى دراسة أولية عن التكاليف الاجمالية للمشروع وتنقسم إلى تكاليف رأسمالية وتكاليف تشغيلية مع تحديد احتياجات المشروع من عمال ومواد أولية، وبالتالي تحديد جدوى المشروع فنيًا.

تنفيذ المشروع

وأكدت الدكتورة مرفت أبواليزيد، على أهمية الدراسات الجدوى الأولية في تحديد تنفيذ المشروع ويمكن القول بأن خطوات إعداد دراسة الجدوى المالية تتلخص في إعداد القائمة التقديرية للدخل وحساب التدفقات النقدية وقياس مدى ربحية المشروع وحساب التكاليف الاستثمارية والدراسة التمويلية بعد حساب التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل يبدأ القائمين على إعداد دراسة الجدوى في اقتراح الهيكل التمويلي المناسب للمشروع. وينقسم التمويل إلى تمويل داخلي، (تمويل الملاك) وتمويل خارجي (تسهيلات ائتمانية وقروض داخلية وخارجية).

الدراسات المتكاملة والتتابعية

وأشار الدكتور أحمد حنفي إلى أن دراسات الجدوى الفصلية تأتي بعد الدراسات الأولية، موضحًا أهمية الدراسات المتكاملة والتتابعية.

وأوضح أن الدراسات الفصلية تشمل دراسة السوق، والدراسة الفنية، والدراسة التمويلية والمالية، مع التركيز على قياس ربحية المشروع وتحديد هيكل تمويله مؤكدا على خطوات إعداد الدراسة المالية، مشيرًا إلى أهمية إعداد القائمة التقديرية للدخل وحساب التدفقات النقدية.

وأشار أيضًا إلى أن القائمين على دراسة الجدوى يقترحون هيكل تمويل مناسب للمشروع، يشمل التمويل الداخلي والخارجي.

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