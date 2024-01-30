صحة مطروح: بدء تفعيل مبادرة الكشف والتشخيص الطبي عن بُعد

قال الدكتورمبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن أعمال مبادرة التشخيص الطبي عن بُعد، سيتم البدء في تنفيذها فى الفترة القادمة بوحدة ام الرخم الصحية، التابعة لإدارة مطروح فى سابقة تعد الاولى من نوعها بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع مواطني محافظة مطروح والمترددين عليها، والتيسير على جميع المواطنين للحد من السفر للعلاج لمسافات طويلة خارج المحافظة.

وأكد “سالم” على وصول الجهاز فعليا للوحدة، وجارى استكمال اجراءات التشغيل، حيث سيتم عرض الحالات المرضية يوميا على استشاريين من خلال التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية التعليمية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضحا ان مبادرة الكشف والتشخيص عن بعد منظومة تجسد أسمى معانى الانسانية بمحافظة مطروح، وتوفر الاستشارات الطبية عن بعد انقذت حياة العشرات من المرضى بمختلف التخصصات وتُعد من ابرز المبادرات الرئاسية التي ساهمت في انقاذ العديد من الحالات المرضية بعدد (٥) مستشفيات بمحافظة مطروح والتى تتوفر بها الخدمة حاليًا.

وأوضح الدكتور سعيد مختار، منسق مبادرة الكشف والتشخيص عن بعد ان المباراة تهدف لتوفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم مناظرتها حتى اليوم ما يقارب من 2000 حاله مرضية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، ان المواعيد يوميًا بجميع وحدات العلاج عن بُعد بمستشفيات مطروح العام – الضبعة المركزي – مارينا المركزي – النجيلة المركزي - الحمام المركزى وجارى ادراج وحدات جديدة في المرحلة المقبلة بمستشفيات سيوة المركزي والاطفال التخصصي خلال الايام القادمة.