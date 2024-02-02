الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مسجد الفردوس بواحة سيوة

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد الفردوس بواحة سيوة بحضور الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ومحمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة. 

الجهود الذاتية 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن المسجد تمت صيانته وتطويره وفرشه بالجهود الذاتيه بتكلفة قدرها نصف مليون جنيه.

وأوضح أن خطبة الجمعة جاءت عن الفرج بعد الشدة من دروس وعبر رحلة الإسراء والمعراج مؤكدا أن رحلة الإسراء والمعراج قد سبقت الأمر بالصبر، وأن الله تعالى أخبر أن تأييده ومعونته لمن يصبر على الشدائد.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
1000136187
1000136187
1000136169
1000136169
محافظ مطروح مسجد الفردوس مطروح سيوة وزارة الأوقاف

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