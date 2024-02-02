محافظ مطروح يفتتح مسجد الفردوس بواحة سيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد الفردوس بواحة سيوة بحضور الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ومحمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة.

الجهود الذاتية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن المسجد تمت صيانته وتطويره وفرشه بالجهود الذاتيه بتكلفة قدرها نصف مليون جنيه.

وأوضح أن خطبة الجمعة جاءت عن الفرج بعد الشدة من دروس وعبر رحلة الإسراء والمعراج مؤكدا أن رحلة الإسراء والمعراج قد سبقت الأمر بالصبر، وأن الله تعالى أخبر أن تأييده ومعونته لمن يصبر على الشدائد.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

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