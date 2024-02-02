محافظ مطروح يتابع جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار بعدد من مدن المحافظة التي شهدت أمطار غزيرة أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة مع تواصل جهود سحبها بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك جهود إزالة المخلفات والقمامة للحفاظ على المظهر الحضاري والبيئى.

_رفع مياه الأمطار

وأوضح العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم من خلال معدات وافراد إدارة تحسين البيئة رفع مياه الأمطار الغزيرة بطريق الدولى والكيلو 1 وعزبة الشيخ عطيوه، كما تمت أعمال رفع المخلفات والقمامة ومتابعة نظافه شارع السوق وشارع اسكندرية والجلاء وشكري باقى الشوارع اشراف رئيس الحي.

كما قام فريق الأزمات بمجلس مدينة الضبعة برفع تراكمات مياه الأمطار من الطريق الدولى وفتح الطريق الدولى أمام مدينة الضبعة من 4 حارات.

كانت قد واصلت فرق الطوارئ بمدينة مرسى مطروح جهودها على مدار الساعة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي ومدخل المدينة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

فرق الطوارئ

أكد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي سابق، مواصلة عمل فرق الطوارئ بمجلس المدينة على مدار ٢٤ ساعة للتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المركز منذ فجر اليوم، تيسيرًا على المواطنين لفتح الشوارع في ظل الطقس غير المستقر الذي تشهده المدينة.

وشدد رئيس مرسى مطروح على فرق الطوارئ وإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة، والطرق السريعة شرقا وغربًا.

وأعلن عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس المدينة، لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158/ 0464935266.

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